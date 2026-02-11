米蘭冬奧｜特朗普批評美國選手餘波未了　谷愛凌：違背奧運精神初衷

美國自由式滑雪名將赫斯（Hunter Hess）日前因公開反對掃蕩移民政策，遭美國總統特朗普（Donald Trump）發文抨擊是「真正的失敗者」（a real Loser），並質疑他是否有資格代表美國參賽。對此，代表中國出賽的中美混血「滑雪女神」谷愛凌發聲呼籲應集中關心冬奧，指風波違背奧運精神初衷。 特朗普於社交平台Truth Social發文，直接點名赫斯，「美國奧運滑雪選手赫斯，一個真正的輸家（U.S. Olympic Skier, Hunter Hess, a real Loser），說他不是代表他的國家參加這屆冬奧」。特朗普進一步表示，「如果是這樣的話，他就不應該參加選拔，很遺憾他在隊內，很難支持這樣的人」。之後他再補上一句「MAKE AMERICA GREAT AGAIN!」作結。

谷愛凌認為運動可團結大家 據《紐約時報》（The New York Times）報道，22歲的自由式滑雪選手谷愛凌昨日在女子坡面障礙技巧賽奪得銀牌後表示，事件已經偏離了奧運會的核心精神。她說：「很遺憾，冬奧的焦點竟然被這樣的新聞所掩蓋，這完全違背了奧運應有的精神。」谷愛凌認為，運動的價值在於超越日常生活中的分歧，將人們團結在一起。「體育是一種少有的共同語言，是人類精神和競爭精神的展現。它甚至可以突破人類的極限，是美好的事。」 出生於美國三藩市的谷愛凌，曾代表美國集練，後來於2019年決定代表中國參賽，自此使她成為地緣政治爭議的焦點。她坦言，身為運動員不應該被捲入政治紛爭。「作為曾經被這種爭議波及的人，我對其他運動員感到抱歉。我希望他們能夠專注於展現最佳的滑雪表現。」

赫斯昨再發文 據外媒報道，事件的核心人物赫斯在被特朗普批評之後，他昨日發文表示「我愛我的祖國」，他說「美國有許多很好的地方，但總有些地方可以做得更好。這個國家如此令人自豪的原因之一，就是我們有權利和自由指出這些不足之處。」他續道「奧運最好的地方，就是讓人們團結在一起；當我們出現這麼多分歧時，比以往任何時候都更需要這份團結。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章