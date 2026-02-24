米蘭冬奧｜谷愛凌被美財長批評出賣美國　本尊還擊：因為我勝出了

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日在接受《The Will Cain Show》專訪時，針對美國出生滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）選擇代表中國參加冬奧一事，公開批評谷愛凌「出賣（sold out）」美國。對此，谷愛凌高EQ回應，「因為我在比賽中勝出了。如果我表現不好，他們可能就不會那麼在意了」。 以索羅斯比喻谷愛凌 貝森特在節目上直言，谷的決定是「背叛美國」，並將其行為與民主黨大金主索羅斯（George Soros）相提並論，「這和副總統在之前節目中提到的那名年輕奧運選手一樣。美國對她很好，但她卻選擇出賣，轉而效力中國。美國也曾對索羅斯很好，但他同樣背叛了。」

這番言論呼應了美國副總統萬斯（JD Vance）在《The Story With Martha MacCallum》中的相關評論。萬斯早前表示，他希望那些受益於美國教育體系及自由環境的人能選擇代表美國參賽。他說：「我會支持美國的運動員，因為他們認同自己是美國人。我支持這屆冬奧中的美國選手。」 谷愛凌在接受《USA Today》訪問時回應：「我感到很榮幸，謝謝你，J.D.！這很貼心。」她的輕鬆態度引發外界更多討論。 谷愛凌稱成美國政客出氣袋 在米蘭冬奧比賽中，谷愛凌坦言，她感受到來自部分美國政界的壓力。她說：「我確實感覺自己像某些美國政治派系的出氣袋。很多運動員都選擇代表其他國家參賽，但人們對我這樣做特別有意見，只是因為他們把中國視為一個單一的敵對實體，並且憎恨中國。而這並不是真正的問題所在。」