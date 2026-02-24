Cielo X1 3.0 鞋評｜進擊的比賽鞋 大衆跑手亦能駕馭衝PB

作為HOKA史上最輕的馬拉松競速鞋，以女裝 US8.5 為例，Cielo X1 3.0單鞋重量不足 180 克，置於鞋盒之中彷如無物，懷疑鞋本身輕過鞋盒。

香港全馬紀錄保持者黃尹雋轉會 HOKA 後，在 2026 年香港馬拉松再度封王，以 2 小時 26 分 47 秒完成比賽，成功達成三連霸。他腳上的「神秘原型戰靴」成為全場焦點，事後 HOKA 正式揭曉該鞋型為全新 Cielo X1 3.0 —— 在前代基礎上進一步大幅減重，結合輕量結構與賽日爆發力，延續品牌「快、狠、輕」的競速血統。 女裝 US8.5重量不足180克 Cielo X1 3.0 採用流線輪廓與大膽撞色設計，側身的 HOKA logo 依舊醒目有型，今次有霓黃色和白色兩種選擇。作為HOKA史上最輕的馬拉松競速鞋，以女裝 US8.5 為例，Cielo X1 3.0單鞋重量不足 180 克，置於鞋盒之中彷如無物，懷疑鞋本身輕過鞋盒。

中底高度由上一代 48mm／41mm 降至 37mm／30mm，整體更貼地、更穩定。這樣的調整亦讓 Cielo X1 3.0 更易上腳，門檻明顯下降。

3.0實測報告 較2.0親民 筆者過往使用 Cielo X1 2.0（下稱 2.0）完成今年渣打馬拉松半馬並成功 PB。今回把新一代 3.0穿上腳，可用「耳目一新」形容3.0。與上一代相比，Cielo X1 3.0 的整體調校更為穩定，對大眾跑者而言門檻明顯降低。它對於入門級但追求速度感的跑手可說是一大神器。 2.0 採用雙層 PEBA 中底與翼狀碳板提供強烈推進力與緩衝，不過鏤空設計令穩定性略顯不足，跑者需具備一定腳踝控制力才能處理到。2.0上腳時有明顯「向後倒」的搖晃感，唯有在高速奔跑下方能釋放它真正潛能，令人有一種「逼你快跑」的驅動感。

Cielo X1 3.0 延續上一代PEBA 中底科技與翼狀碳板設計，再配合經典 MetaRocker™ 滾動幾何結構，有效改善由著地至離地的步伐轉換效率，讓跑者在長距離賽事中持續保持穩定而高頻率的節奏。 3.0取消了上一代的大底鏤空設計，設計上相對上一代沒有那麼激進，整體結構更沉穩、易上腳。上腳舒適度比上一代明顯提升，即使是跑前熱身或慢跑階段，也能保持自然流暢的腳感，沒有任何不適。

開鞋第一課是在跑馬地進行400米間歇快課，筆者習慣以前掌著地，加速瞬間即可感受到推進力湧現。這雙鞋透過鞋底負載與中底泡沫壓縮所產生的能量回彈，腳感俐落，一蹬即有明顯推力──你用力越多，反饋越強。

相較於 2.0，新一代 3.0 明顯優化了後跟結構，貼合度更高、步伐銜接更順滑。在追求速度的同時，跑者不再需要分心刻意保持平衡，專注節奏即可自然加速。 長課中感受鞋減重的優勢 再多一課長課tempo感受Cielo X1 3.0的持久性。雖然 3.0 的回彈感受略較上一代收斂，但推進力度依然不容小覷，中底緩震同樣十分充足。輕盈鞋身令長距離後半段的腳步負擔大幅減輕，在疲勞狀態下依然能維持穩定步頻，如虎添翼。 為達極致減重，HOKA 在鞋舌結構上削減多餘襯墊，但整體舒適度並未打折。鞋面採用 Leno Weave 透氣編織科技，配合 Dynamic Vamp 動態鞋面與不對稱鞋帶設計，帶來輕量卻穩定的包覆效果，長課期間腳背無明顯壓迫感，整體設計順應腳掌自然律動，從落地到離地都保持連貫流暢。

PB好戰友 Cielo X1 3.0是一對為「速度」而生的比賽鞋，用於 easy run 或放鬆慢跑就未必發揮到100%，這類課表可能要另覓更柔和的拍檔，例如以緩震見稱的 HOKA Skyflow 等款式。 總結而言，Cielo X1 3.0 非常適合用作賽前備戰的速度課與關鍵質量課，同時亦是比賽日衝擊 PB 的理想戰靴。適用範圍相當廣泛，無論是 10 公里、半馬，以至全馬距離，都能應付自如。 上一代 2.0 明確標榜主攻全馬 Sub-3 跑手，定位相對進取，而新一代3.0整體調校更親民，受眾明顯擴大，只要有一定跑量基礎，又希望在配速與成績上突破的大眾跑手，都值得一試。