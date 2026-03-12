歐霸｜森林攻大冇「蘭」度

英超另一歐霸代表諾定咸森林，香港時間周四深夜於16強首回合迎戰丹超米迪蘭特；兩軍在聯賽階段碰頭時合演入球騷，今場可再博入球中位數[2.5/3]「大」盤。(球賽編號FB5325，3月13日04:00開賽)

森林上輪淘汰圈附加賽憑首回合作客大勝費倫巴治，縱然次回合主場反輸，兩回合計仍以4比2勝出晉級；早前走馬上任的領隊域陀皮利拉(Vitor Pereira)，仍在尋求他在森林的首場主場勝利。森林正在英超護級漩渦掙扎，但在歐戰表現醒神得多，季內主場5戰歐霸共入12球，包括首席前鋒伊戈捷西斯(Igor Jesus)今屆歐霸上陣8次取得7球1助攻，跟基比斯韋特(Gibbs-White)及赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)合組三叉戟，是森林在歐戰爭功的重要武器。