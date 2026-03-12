歐霸｜森林攻大冇「蘭」度

英超另一歐霸代表諾定咸森林，香港時間周四深夜於16強首回合迎戰丹超米迪蘭特；兩軍在聯賽階段碰頭時合演入球騷，今場可再博入球中位數[2.5/3]「大」盤。(球賽編號FB5325，3月13日04:00開賽)
森林上輪淘汰圈附加賽憑首回合作客大勝費倫巴治，縱然次回合主場反輸，兩回合計仍以4比2勝出晉級；早前走馬上任的領隊域陀皮利拉(Vitor Pereira)，仍在尋求他在森林的首場主場勝利。森林正在英超護級漩渦掙扎，但在歐戰表現醒神得多，季內主場5戰歐霸共入12球，包括首席前鋒伊戈捷西斯(Igor Jesus)今屆歐霸上陣8次取得7球1助攻，跟基比斯韋特(Gibbs-White)及赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)合組三叉戟，是森林在歐戰爭功的重要武器。
不過，對手丹超前列分子米迪蘭特戰力毫不遜色，聯賽階段取6勝1和1負排第3，攻入18球，入球數字跟首名出線的里昂看齊，作客入球比主場多。一眾攻擊主將包括布隆馬度(Brumado)、阿拉爾森斯亞(Aral Simsir)及曹圭成均在聯賽階段取得士哥，今場足以威脅防守能力遠遜上季的森林。事實上，米迪蘭特近況不俗，自上月初在國內比賽6戰取得4勝2和不敗佳績，作客威力不俗，今場一如上次交手，仍有力作客鬥攻。
森林或分心護級
兩隊去年10月在森林球場交手，客軍全場13次攻門8中框，效率遠勝森林，並在大部分時間領先下勝3比2；如今森林跌至英超下游，又要後顧緊接周日主場鬥富咸的搶分大戰，今場未必夫添出擊，主勝捧場有一定隱憂，寧先博入球「大」盤。
