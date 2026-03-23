世盃外分析｜附加賽漫天戰火 意大利要破咒出線

世界盃外圍賽附加賽會在香港時間周四深夜開戰，漫天戰火，其中歐洲區將會有16支球隊分成4組，透過兩日的賽期，定出4個決賽周席位；其中最受關注的意大利，再次要透過附加賽出戰，力圖避免連續三屆緣盡決賽周的魔咒。

意大利是4屆世界盃盟主，現時世界排第13位，可惜在今夏「美加墨」三國聯辦的決賽周一席位還未到手，又要透過外圍賽附加賽爭取入場券。成功與否，不單是一個席位這麼簡單，還代表著這個曾經的世界足球先驅，是從谷底中反彈，還是下沉至深淵。