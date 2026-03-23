世盃外分析｜附加賽漫天戰火 意大利要破咒出線

世界盃外圍賽附加賽會在香港時間周四深夜開戰，漫天戰火，其中歐洲區將會有16支球隊分成4組，透過兩日的賽期，定出4個決賽周席位；其中最受關注的意大利，再次要透過附加賽出戰，力圖避免連續三屆緣盡決賽周的魔咒。
意大利是4屆世界盃盟主，現時世界排第13位，可惜在今夏「美加墨」三國聯辦的決賽周一席位還未到手，又要透過外圍賽附加賽爭取入場券。成功與否，不單是一個席位這麼簡單，還代表著這個曾經的世界足球先驅，是從谷底中反彈，還是下沉至深淵。
2018年俄羅斯世盃及2022年卡塔爾世盃，意大利國家隊都在歐洲外圍賽附加賽失手，無緣亮相。今次歐洲區外圍賽又因不敵挪威只得小組次名，「藍軍」跌入附加賽A組，先主場對北愛爾蘭；贏波一隊會在香港時間下周二深夜，轉戰作客遇上威爾斯及波斯尼亞的勝方。
加度素點兵受傷兵困擾
教練加度素(Gattuso)是意國06年世盃冠軍成員，當然明白球隊能在世界足球大舞台亮相，代表了該國足球興衰。這位昔日效力過AC米蘭的中場悍將，初選的28人大軍名單，受到傷兵問題影響下，已盡可能納入在歐洲頂級聯賽好手入伍，包括英超紐卡素中場猛將辛度東拿利(Sandro Tonali)、國際米蘭的高大箭頭比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)，還有曼城門將基安盧基當拿隆馬(Gianluigi Donnarumma)；甚至暫且放下恩怨，重召跟對方關係麻麻的利物浦前鋒費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)，目的就只有一個，連勝兩場完成任務。
歐洲區其他附加賽組別方面，兩支世盃北歐常客丹麥及瑞典，在B組及D組分途出戰。C組方面，斯洛伐克及科索沃、土耳其及羅馬尼亞先捉對廝殺。除了歐洲區外，洲際附加賽亦會同步上演，亞洲的伊拉克及非洲的剛果民主共和國，直入下周二決賽；對手分別會是新喀里多尼亞對牙買加，以及玻利維亞對蘇里南的勝方。