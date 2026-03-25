世盃外｜跨洲附加賽 玻利維亞主場剃「蘇」

世盃跨洲外圍賽附加賽共有6隊參賽，分開兩條戰線，在墨西哥中立場上演。玻利維亞對蘇里南的勝方，將會於下周初決賽遇亞洲代表伊拉克。玻利維亞在南美洲區外圍賽排第7位，球隊雖在區內攻擊力一般，但尾輪主場贏巴西1比0，得以力壓委內瑞拉，取得今次參賽資格，反映只要在爭勝決心強大時，玻軍戰力會提高不少。

世界盃跨洲外圍賽附加賽準決賽，香港時間周五早上進行兩場比賽，其中南美洲代表玻利維亞對中北美洲代表蘇里南；以兩大洲的足球水平差距，及玻軍外圍賽時展示的決心，有望先過頭關，主勝值捧。(球賽編號FB6212，3月27日06:00開賽)

達些洛斯外圍賽入球僅次美斯

該隊大軍名單仍有「食胡人物」達些洛斯(Terceros)，這位效力巴甲山度士的中場，在外圍賽的入球數字僅次於阿根廷的美斯(Messi)，並跟哥倫比亞的路易斯迪亞斯(Luis Diaz)以7球並列次席。

蘇里南在中北美洲區外圍賽第3圈排小組第2名，僅次於巴拿馬，今次大軍名單較矚目有效力英超列斯聯前鋒祖爾派路爾(Joel Pirde)，以及荷蘭入籍兵保加特(Bogarde)；還有德甲緬恩斯前鋒碧加(Becker)，但球員來歐洲多國聯賽，默契輸蝕。

另一場由大洋洲代表的新喀里多尼亞對中北美洲代表牙買加。牙買加陣中不少球員在英冠及英甲球隊效力，而英超阿士東維拉里安拜尼(Leon Bailey)更是重心球員。對手新喀里多尼亞在外圍賽最後階段決賽，被同區新西蘭大炒；大軍實力有限，今場必囤重兵防守，可先取細盤。這場勝出一方，會在下周初對非洲代表剛果民主共和國，爭上世盃尾班車。（球賽編號FB6244，3月27日11:00開賽)