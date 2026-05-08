NBA｜馬刺G3乘勝撲木狼

NBA季後賽西岸4強第3場（G3）於香港時間周六早上進行，由聖安東尼奧馬刺作客明尼蘇達木狼；前者日前在G2主場大勝對手38分，系列賽總場數追成1比1，今場定必乘勝追擊，爭取在客場贏波反超前對手。(ViuTv99台5月9日09:30開賽）

馬刺於G1意外主場先輸一仗，但這支西岸2號種子上仗不再猶豫，打出壓倒性一仗，以133比95大炒木狼，總場數追平。馬刺該場在戰術稍作變動，由主將雲班耶馬(Wembanyama)主攻內線，始終此子在G1的外圍3分波失靈；但他在顏色地帶的統治力，果然奏效，剛戰交出19分15籃板，雖然阻攻數字只得2個。這位「法國長人」早表明希望在進攻端幫助馬刺更多，結果於G2做到了。

當然，馬刺其他主力得分手同場表現回勇也是大勝主因，史堤芬卡斯杜(Stephon Castle)、迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)分別貢獻21分及16分，使球隊整場外圍投射命中率高達5成，3分波亦逾4成命中率，結果木狼進入第4節中段已宣布「投降」。