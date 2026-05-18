NBA｜不敗雷霆 西決惡鬥馬刺

NBA季後賽西岸戰線來到決賽階段，香港時間周二早上將由不敗之師兼衛冕的雷霆，迎戰當起的馬刺，進行系列賽第1場(G1)；兩軍勢必惡鬥連場，激戰可期。(5月19日08:30開賽）

貴為西岸第1、2號種籽的雷霆及馬刺，來到西決相遇並不令外界意外，只是雷霆晉級過程中先後直落4場橫掃太陽及湖人，展示的多方位攻擊強大。上季MVP得主基哲斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)場均達到31.1分，過去6場缺少「二哥」謝倫威廉斯(Jalen Williams)，球隊依然具備多個得分點，包括賀姆格連(Holmgren)及艾積米曹(Ajay Mitchell)均有出色表現。