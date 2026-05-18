NBA｜不敗雷霆 西決惡鬥馬刺

NBA季後賽西岸戰線來到決賽階段，香港時間周二早上將由不敗之師兼衛冕的雷霆，迎戰當起的馬刺，進行系列賽第1場(G1)；兩軍勢必惡鬥連場，激戰可期。(5月19日08:30開賽）
貴為西岸第1、2號種籽的雷霆及馬刺，來到西決相遇並不令外界意外，只是雷霆晉級過程中先後直落4場橫掃太陽及湖人，展示的多方位攻擊強大。上季MVP得主基哲斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)場均達到31.1分，過去6場缺少「二哥」謝倫威廉斯(Jalen Williams)，球隊依然具備多個得分點，包括賀姆格連(Holmgren)及艾積米曹(Ajay Mitchell)均有出色表現。
賽前消息指出，謝倫威廉斯的腿筋傷勢接近痊癒，他個人表示已準備好於西決上陣；但今場會否立即復出助拳，仍是未知數。
雲班亞馬表現成關鍵
馬刺日前西岸4強G6作客以139比109大勝木狼，總場數以4比2過關。主將雲班亞馬(Wembanyama)將會是打破雷霆壟斷局面的關鍵，這位身高7呎4吋的大前鋒，顏色地帶的得分能力，經過季後賽連場洗禮後，進步不少；而G6獨取32分、成為贏波功臣的史特方卡素(Stephon Castle)，將會連同迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)及戴倫哈珀(Dylan Harper)，這個年輕活力攻擊組合，意圖在G1作客先聲奪人。
馬刺進攻不成問題，但是防守上如何阻止雷霆多方位得分，是今個系列的勝負重點之一；尤其基哲斯亞歷山大善於入楔博對手犯規上罰球線得分，相信雲班亞馬這類「長人」會成為SGA針對的重點，意圖逼令對方早段個犯纏身。
西決系列賽將會採取7場4勝制，頭兩場由雷霆主場，之後兩場輪到馬刺主場；G5至G7則由兩隊輪流在地頭擺擂台，雷霆常規賽種籽排名較高，若然要打到G7會佔地利。