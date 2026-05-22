世界盃｜德國公布大軍名單　40歲紐亞繼續征戰

德國國家隊在周四（21日）公布世界盃的26人名單，其40歲的門將紐亞（Manuel Neuer）復出為德國隊出戰。而轉戰土耳其的利萊辛尼（Leroy Sane）同樣繼續獲起用。
德國的尼高士文（Julian Nagelsmann）在星期四公布了世界盃的26人名單。其中門將重召狂2024年歐洲國家盃後退出國家隊的門將紐亞，尼高士文表示：「我們在3月時跟奧利（奧利華包文，Oliver Baumann）說過與文奴（紐亞）討論過。我關注的是，徵召的3個守門員是國內最好的3個，我們徵召他，並問他願意再為德國效力與否，而他希望參與這賽事，他的運動能力是考慮重點，不過我們也想知道他想繼續比賽還是退役。所有人都知道文奴的實力，因為他經驗豐富，而且贏得很多冠軍。」
同樣入選還有阿富汗難民後裔的拿迪安阿美利（Nadiem Amiri），至於拜仁慕尼黑的18歲小將蘭納特卡爾（Lennart Karl）首度參與世界盃。其餘還有已轉投土耳其費倫巴治的利萊辛尼。
德國26人大軍名單：
守門員：
紐亞（Manuel Neuer，拜仁慕尼黑）
奧利華包文（Oliver Baumann，賀芬咸）
紐布爾（Alexander Nubel，史特加）
烏比治（Jonas Urbig，拜仁慕尼黑）＊陪練
後衛：
莊拿芬泰希（Jonathan Tah，拜仁慕尼黑）
甘美治（Joshua Kimmich，拜仁慕尼黑）
尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck，多蒙特）
魯迪格（Antonio Rudiger，皇家馬德里）
大衛拉林（David Raum，RB萊比錫）
尼敦布朗（Nathaniel Brown，法蘭克福）
華迪馬安頓（Waldemar Anton，多蒙特）
馬歷泰奧（Malick Thiaw，紐卡素）
中場：
柏斯高哥斯（Pascal Gross，白禮頓）
哥列斯卡（Leon Goretzka，拜仁慕尼黑）
阿歷山大柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic，拜仁慕尼黑）
菲歷斯尼美查（Felix Nmecha，多蒙特）
拿迪安阿美利（Nadiem Amiri，緬恩斯）
安祖路史迪拿（Angelo Stiller，史特加）
前鋒：
夏維斯（Kai Havertz，阿仙奴）
禾達美迪（Nick Woltemade，紐卡素）
丹尼斯烏達夫（Deniz Undav，史特加）
穆斯亞拿（Jamal Musiala，拜仁慕尼黑）
科利安華迪斯（Florian Wirtz，利物浦）
蘭納特卡爾（Lennart Karl，拜仁慕尼黑）
利維寧（Jamie Leweling，史特加）
利萊辛尼（Leroy Sane，加拉塔沙雷）
麥斯比亞（Maximilian Beier，多蒙特）