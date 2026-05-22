世界盃｜德國公布大軍名單　40歲紐亞繼續征戰

德國國家隊在周四（21日）公布世界盃的26人名單，其40歲的門將紐亞（Manuel Neuer）復出為德國隊出戰。而轉戰土耳其的利萊辛尼（Leroy Sane）同樣繼續獲起用。

德國的尼高士文（Julian Nagelsmann）在星期四公布了世界盃的26人名單。其中門將重召狂2024年歐洲國家盃後退出國家隊的門將紐亞，尼高士文表示：「我們在3月時跟奧利（奧利華包文，Oliver Baumann）說過與文奴（紐亞）討論過。我關注的是，徵召的3個守門員是國內最好的3個，我們徵召他，並問他願意再為德國效力與否，而他希望參與這賽事，他的運動能力是考慮重點，不過我們也想知道他想繼續比賽還是退役。所有人都知道文奴的實力，因為他經驗豐富，而且贏得很多冠軍。」