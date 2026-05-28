世界盃｜埃及決選前夕 「細」迎俄羅斯

埃及教練哈辛(Hassan)已就球員名單先作初選，迎戰俄羅斯後就會決出出征世盃的大軍名單；預計部分主力或在今場避戰，以隊長身份領軍出戰決賽周的「法老」穆罕默德沙拿(Salah) ，以及曼城前鋒馬莫殊(Marmoush)，今場未知會否出場；反而主要讓其他國家隊隊友，尤其「土炮」球員出場爭取表現及催谷狀態。

世界排名第29位的埃及，今年3月份兩場國際賽分別客場4比0大勝沙特阿拉伯，0比0和歐洲勁旅西班牙；連續兩場不失波，反映該隊防守為先，再以前線球員反擊。不過，今場既屬練兵及揀蟀性質，若沒有沙拿及馬莫殊在陣，鋒力更削兼踢得保守。埃及在世盃分組賽首戰將鬥歐洲「紅魔」比利時，今次約戰俄羅斯某程度上，亦是希望提前適應歐洲隊踢法，做好防務固然是今場重點之一。

俄羅斯仍被國際足協禁賽

世界排名36位的俄羅斯，因政治因素被國際足協禁止參加大賽，近年只能以友賽保持球隊水平及狀態；這支由前名將卡賓(Karpin)領軍的東歐勁旅，3月份國際賽主場贏中美州的尼加拉瓜3比1，以及0比0和非洲隊伍馬里，跟後者的對賽戰果，正好是今場作客埃及的參考指標。