法網｜中國王欣瑜不滿判決與對手爭論　熱浪致球手不適

法國公開賽進入到第2圈的賽事，其中在中國球手王欣瑜對德國的科柏絲治（Tamara Korpatsch）的比賽發生過激烈的爭執，原因是王欣瑜不滿一次的判決，而最終科柏絲治以2:1的盤數勝出，而女單亦爆出最大冷門，世界排名第2的拉芭堅娜（Elena Rybakina）遭淘汰。另外，酷熱天氣繼續影響球手的發揮，在男單的文錫（Jakub Mensik）在擊敗拿方尼（Mariano Navone）的比賽後，不適倒地。 女單次圈的一場不重視的比賽，中國的王欣瑜對德國的科柏絲治。比賽的爭議在於首盤一次王欣瑜的回球出界，由於泥地賽的場地會留下球印，王欣瑜因此跑到對手科柏絲治的場區，檢查有關的球印。而王欣瑜的行為不單被觀眾報以「噓聲」，裁判亦判她欠缺體育精神。而該分數令科柏絲治以6:2的局數贏得第1盤。而雖然王欣瑜以6:2追回一盤，但之後又輸一盤3:6，最終王欣瑜以盤數1:2被淘汰，在賽後兩位球手在網前未有握手，並持續有爭論。

王欣瑜與科柏絲治爭議

賽後科柏絲治回應王欣瑜認為不公平的說法：「裁判下來，然後去檢視球印，這是出界，而在電視上，他們都展示了鷹眼的判斷，是有8亳米的出界，她過來看是因為她不相信。到最後，我們沒有推手，因為她說自己不滿意那判決。我不可能說送她1分，對我來說是很意外，因為我們關係良好，我們不是敵對。我沒有伸出手，因為我覺得這對我不公平。」因應場地條件，法網是不設有電子的裁判，因為球證可以檢查在泥地上的球印。科柏絲治補充就：「我想她說了甚麼，可能是覺得我是不公平的球手或是甚麼，我不知道。不過我們有賽事最好的一位裁判，而我都不知道可以如何使詐，球場上有這麼多鏡頭，他們可以檢視。」

拉芭堅娜次圈出局 而女單次圈亦出現爆冷的賽果，世界排名第2的拉芭堅娜面對世界排名55的史達露杜比舒娃（Yuliia Starodubtseva）在領先一盤之下，被對手以局數6:1追回一盤。在決勝盤要打到決勝局，並在搶十中輸4:10，以盤數1:2被淘汰。拉芭堅娜今場多達71次無壓力的失誤，第一發球的成功率僅53%，這也是她自2020年來，首次未能打入法網的第3圈。

祖高域施維列夫皆晉級第3圈 在男單方面，多位前列球手的都能晉級。其中祖高域（Novak Djokovic）在領先2盤之下，一度被法國的洛耶（Valentin Royer）追回一盤，但之後祖高域再下一城，以盤數3:1擊敗對手過關。至於2號種子的施維列夫（Alexander Zverev）就以盤數3:0擊敗捷克的馬查克（Tomas Machac）晉身第3圈。 另外，在超過30度的高溫下，持續有球手感不適。其中在文錫對拿方尼的比賽，文錫花了4小時41分鐘以盤數3:2晉級，在比賽後文錫已倒在地上，雖然拿方尼走到對面場區試圖扶起對手，不過文錫還是需要醫療人員到場協助。他在賽後表示自己的身體已經無法動彈。

拉芭堅娜對史達露杜比舒娃精華

洛耶對祖高域精華

施維列夫對馬查克精華

法網第4日精華