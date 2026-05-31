歐聯｜阿仙奴互射12碼不敵PSG 英超無緣一季贏盡歐洲三大盃賽

剛奪英超冠軍的阿仙奴，繼2006年後再晉身歐聯決賽，於布達佩斯加時後1︰1和巴黎聖日耳門（PSG），互射12碼階段伊比爾治伊斯(Eberechi Eze）及加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)宴客，令PSG連續兩季成為歐聯冠軍。阿仙奴兩度殺入歐聯決賽皆未能捧盃，令英超球隊今季只差歐聯，未能贏盡歐洲三大盃賽（歐霸冠軍阿士東維拉、歐協聯冠軍水晶宮）。

PSG開賽6分鐘因馬昆奴斯解圍省中托沙特變成「助攻」，2021年曾於歐聯決賽入球的夏維斯（Kai Havertz）把握機會推入禁區，窄位勁射網頂成1︰0，兩戰歐聯決賽都入球，成為史上第一位代表2支英格蘭球隊於歐聯決賽入球球者。繼2006年後再晉身歐聯決賽的阿仙奴全軍縮後，上半場只有25%控球率，全隊只有69次傳送到位，創下2003/2004有相關統計以來，歐聯決賽球隊最低傳球到位紀錄。而PSG全軍壓上，半場6次起腳都無功而還。

莫斯基拉犯天條 PSG12碼追平

下半場夏基美罰球直射被拉耶接實，至62分鐘PSG憑「格魯吉亞球王」基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）搏得莫斯基拉犯規獲12碼，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）操刀入網追成1︰1。阿仙奴被追平後以添巴、約基利斯入替奧迪加特及黃牌在身的莫斯基拉。PSG在77分鐘憑格魯吉亞球王反擊省中後衛中柱彈出。