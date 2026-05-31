熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-May-31 10:10
更新：2026-May-31 10:10

歐聯｜阿迪達解釋加比爾操刀12碼原因 強調阿仙奴今季不可思議

分享：
加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)在互射12碼第5輪射高，令阿仙奴在歐聯決賽不敵巴黎聖日耳門（美聯社）

加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)在互射12碼第5輪射高，令阿仙奴在歐聯決賽不敵巴黎聖日耳門（美聯社）

adblk4

加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)在互射12碼第5輪射高，令阿仙奴在歐聯決賽不敵巴黎聖日耳門，無緣隊史首次冠軍。阿仙奴主帥阿迪達稱3名心水操刀球員皆被換走，令久經準備的加比爾承擔責任，無奈未有理想結局。

加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)賽前準備過12碼，但未能轉化為入球。（路透社） 阿仙奴主帥阿迪達賽後安慰球員（美聯） 阿仙奴今季以英超冠軍及歐聯亞軍作結（路透社） 阿仙奴眾將賽後非常失落（路透社） 阿仙奴門將拉耶賽後非常失落（路透社） 阿仙奴今季以英超冠軍及歐聯亞軍作結（路透社） PSG在麥巴比離隊後於歐聯連贏兩屆。（路透社） PSG在麥巴比離隊後於歐聯連贏兩屆。（路透社）

阿迪達︰只想對球員說無數次多謝

加比爾馬加希斯首度在正式賽事為阿仙奴操刀12碼，阿迪達透露賽前已經好好準備，而且是加比爾主動提出想操刀︰「一般而言，首選是布卡約沙卡（Bukayo Saka）、馬田奧迪加特（Martin Odegaard）、夏維斯（Kai Havertz），不過部署到了加時後不一樣，不同球員需要挺身而出。」阿迪達續稱︰「現在沒有方法可以洞輕痛苦，但不代表阿仙奴不該為自己而自豪，今季是不可思議的賽季。我只想對球員說無數次多謝，他們真的該為自己自豪。」

adblk5

隊長奧迪加特稱球隊會與加比爾站在一起︰「如果沒有他及拉耶，我們不可能走到這階段。他在今季表現很好，很多時間拯救了球隊，而射失12碼是足球的一部份。」這名挪威球星稱會陪伴及鼓勵，助加比爾振作。

夏蘭特賽後上載一張相，引來大量球迷留言

夏蘭特賽後上載一張相，引來大量球迷留言

賴斯則感性地說︰「加比爾，我已經想不到其他讚美他的形容詞了，伊斯亦射入很多重要入球。這就是足球，足球是殘酷的，我們只能接受及繼續走下去。」

夏蘭特帖文吸Likes

加比爾12碼宴客，曾與他有「牙齒印」的曼城前鋒夏蘭特在賽後立即上載一張與朋友的合照，雖然沒有明顯說明，但他在相中的微笑，令帖文獲大量球迷留言。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月20日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日分組賽（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日分組賽（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務