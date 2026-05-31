歐聯｜阿迪達解釋加比爾操刀12碼原因 強調阿仙奴今季不可思議

加比爾馬加希斯首度在正式賽事為阿仙奴操刀12碼，阿迪達透露賽前已經好好準備，而且是加比爾主動提出想操刀︰「一般而言，首選是布卡約沙卡（Bukayo Saka）、馬田奧迪加特（Martin Odegaard）、夏維斯（Kai Havertz），不過部署到了加時後不一樣，不同球員需要挺身而出。」阿迪達續稱︰「現在沒有方法可以洞輕痛苦，但不代表阿仙奴不該為自己而自豪，今季是不可思議的賽季。我只想對球員說無數次多謝，他們真的該為自己自豪。」

隊長奧迪加特稱球隊會與加比爾站在一起︰「如果沒有他及拉耶，我們不可能走到這階段。他在今季表現很好，很多時間拯救了球隊，而射失12碼是足球的一部份。」這名挪威球星稱會陪伴及鼓勵，助加比爾振作。

賴斯則感性地說︰「加比爾，我已經想不到其他讚美他的形容詞了，伊斯亦射入很多重要入球。這就是足球，足球是殘酷的，我們只能接受及繼續走下去。」

夏蘭特帖文吸Likes

加比爾12碼宴客，曾與他有「牙齒印」的曼城前鋒夏蘭特在賽後立即上載一張與朋友的合照，雖然沒有明顯說明，但他在相中的微笑，令帖文獲大量球迷留言。