世界盃｜D組戰力 美國賺盡天地人優勢

美國1994年獨辦決賽周，該國足球經過30多年發展，已有巨大轉變，不再是足球沙漠；代表隊成員不乏旅歐好手，強如阿根廷球王美斯早已降臨美職，都有助由普捷天奴(Pochettino)領軍的國家隊今屆賽事走得更遠。

世界排名16位的美國3場分組賽，兩場安排於洛杉磯及1場在西雅圖，縱使同組對手不易，只是主場永遠是最強後盾。教練普捷天奴曾領軍英超熱刺、法甲巴黎聖日耳門主帥，個人履歷表亮麗，主張高位壓迫，主攻為上，完全滿足美國人爭勝渴求的口味。