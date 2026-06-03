世界盃｜D組戰力 美國賺盡天地人優勢

美國1994年獨辦決賽周，該國足球經過30多年發展，已有巨大轉變，不再是足球沙漠；代表隊成員不乏旅歐好手，強如阿根廷球王美斯早已降臨美職，都有助由普捷天奴(Pochettino)領軍的國家隊今屆賽事走得更遠。
世界排名16位的美國3場分組賽，兩場安排於洛杉磯及1場在西雅圖，縱使同組對手不易，只是主場永遠是最強後盾。教練普捷天奴曾領軍英超熱刺、法甲巴黎聖日耳門主帥，個人履歷表亮麗，主張高位壓迫，主攻為上，完全滿足美國人爭勝渴求的口味。
基斯甸普列錫(Christian Pulisic)、添莫菲韋亞(Timothy Weah)及韋斯頓麥堅尼(Weston McKennie)都是隊內攻擊重心，但正因為主攻踢法，美國早前友賽失波多暴露防守漏洞；曾效力富咸、現踢美職夏洛特FC的38歲中堅添列姆(Tim Ream)，今夏表現勢成主隊爭取晉級淘汰賽的關鍵。
土軍希望：艾達古拿、耶迪斯
世界排名22位的土耳其由意大利前名將蒙迪拿(Motella)掌帥，這支曾在2002年奪季軍，但時隔24年後再入決賽周的歐洲隊伍，不乏潛質小將，包括皇馬中場艾達古拿(Arda Guler)及祖雲達斯的基蘭耶迪斯(Kenan Yildiz)。兩人屬靈活型攻擊手，有利把同是前鋒出身的蒙迪拿的足球理念完全實踐。
世界排名40位的巴拉圭，防守作主道，憑後衛高強度的對抗性跟對手周旋；效力新特蘭的中堅奧馬阿達雷迪(Omar Alderete)是當中佼佼者，球隊外圍賽逾半數賽事0失球。反擊方面，已轉戰至美職的前紐卡素中場米基爾阿米朗(Miguel Almiron)，將是分組賽的爭勝棋子。
世界排名27位的澳洲，已連續6屆進入決賽周，奈何實力頂盡去到淘汰賽初段，跟巴拉圭一樣以球員身體強度作為賣點，利用反擊伺機爭取士哥；隊中不乏年輕國腳，包括效力帕爾馬中堅捷卡迪(Circati)及飛燕諾左閘佐敦波斯(Jordan Bos)，後浪推前浪，大無畏情況下，希望今次闖出新天地。
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