世界盃｜E組戰力 德國為尊嚴而戰

德國是巴西之後歷來出戰世界盃次數第二多球隊，「日耳曼兵團」一向紀律嚴明，整體踢法出色，加上個別出眾球員，歷來4度奪冠；今屆首要目標是一洗近兩屆分組賽出局的恥辱，為國家足球尊嚴而戰。
世界排名10位的德國，隊中歐洲大球會成員密布，國內班霸拜仁慕尼黑中便有老將甘美治(Kimmich)及鋼門紐亞(Neuer)、冒起中的阿歷山大柏夫洛域(Aleksandar Pavlovic)，中場還有穆斯亞拿(Musiala)、哥列斯卡(Goretzka)作支撐。英超兵方面，夏維斯(Havertz)、域斯(Wirtz)及禾達美迪(Woltemade)，均可提供多元進攻選擇。
對比起上兩屆分組賽對手，德國分組應穩獲出線，首場先對同組最弱的中北美洲球隊庫拉索，更可力爭大勝振士氣。教練拿高士文(Nagelsmann)深明球隊在大賽須將狀態逐步推升，如今籤運有利，可將目標提高至自2014年後再嘗封王滋味。
厄瓜多爾實力夠出線
世界排名24位的厄瓜多爾，由阿根廷少帥碧卡治治(Beccacece)領軍，車路士中場摩西斯卡些度(Moises Caicedo)及阿仙奴後衛軒卡派爾(Hincapie)，累積上屆分組出局經驗後，兩人重要性進一步提高。當然，36歲老將安拿華倫西亞(Enner Valencia)仍是進攻重心，分組賽尾輪能否在德國身上搶分，或成他們出線關鍵。
世界排名34位的科特迪瓦，以速度來撕破對手防線，效力曼聯翼鋒阿密特迪亞路(Amad Diallo)，以及RB萊比錫年輕好手恩迪奧文迪(Yan Diomande)，就是隊內「速兵」佼佼者。不過，「非洲大象」踢法過於進取，往往令防守失衡；小組首輪惡鬥厄瓜多爾，勢直接影響該隊能否史上首次分組賽突圍。
世界排名82位的庫拉索首度躋身決賽周，早前友賽蘇格蘭大敗時先開紀錄的鍾達希(Tahith Chong)，相信不少香港球迷對這位「爆炸頭」有一定認識；還有巴古拿(Bacuna)兄弟兵，將是球隊求一鳴驚人的重心人物。
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