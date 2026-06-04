世界盃｜E組戰力 德國為尊嚴而戰

德國是巴西之後歷來出戰世界盃次數第二多球隊，「日耳曼兵團」一向紀律嚴明，整體踢法出色，加上個別出眾球員，歷來4度奪冠；今屆首要目標是一洗近兩屆分組賽出局的恥辱，為國家足球尊嚴而戰。

世界排名10位的德國，隊中歐洲大球會成員密布，國內班霸拜仁慕尼黑中便有老將甘美治(Kimmich)及鋼門紐亞(Neuer)、冒起中的阿歷山大柏夫洛域(Aleksandar Pavlovic)，中場還有穆斯亞拿(Musiala)、哥列斯卡(Goretzka)作支撐。英超兵方面，夏維斯(Havertz)、域斯(Wirtz)及禾達美迪(Woltemade)，均可提供多元進攻選擇。