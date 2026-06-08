世界盃｜H組戰力 西班牙強戰爭冠

「世界二哥」西班牙能夠被視為奪標大熱之一，除擁有雄厚實力，亦具備年輕潛質新星，最低限度入4強，甚至有望重溫2010年奪冠美夢。

教練迪拉富安迪(De la Fuente)點兵刪走皇家馬德里球員，是百年來首次，另一班霸巴塞隆拿主將則成為國家隊核心，除中場柏迪(Pedri)等，最重要是翼鋒耶馬爾(Lamine Yamal)，這位應屆西甲最佳球員，連同畢爾包翼鋒尼高威廉斯(Nico Williams)季尾受傷依然入選，兩人目前復操，仍然是狂牛的重要棋子。

西班牙同組最強對手是烏拉圭，佛得角及沙特阿拉伯不足為患，狂牛要突破上屆16強成績，最重要先戒輕敵。