世界盃｜H組戰力 西班牙強戰爭冠

「世界二哥」西班牙能夠被視為奪標大熱之一，除擁有雄厚實力，亦具備年輕潛質新星，最低限度入4強，甚至有望重溫2010年奪冠美夢。
教練迪拉富安迪(De la Fuente)點兵刪走皇家馬德里球員，是百年來首次，另一班霸巴塞隆拿主將則成為國家隊核心，除中場柏迪(Pedri)等，最重要是翼鋒耶馬爾(Lamine Yamal)，這位應屆西甲最佳球員，連同畢爾包翼鋒尼高威廉斯(Nico Williams)季尾受傷依然入選，兩人目前復操，仍然是狂牛的重要棋子。
西班牙同組最強對手是烏拉圭，佛得角及沙特阿拉伯不足為患，狂牛要突破上屆16強成績，最重要先戒輕敵。
世界排名16的烏拉圭，名帥比爾沙(Bielsa)帶領力圖突破上屆分組賽出局敗績，個別西甲兵負重任，包括皇馬中場費達歷高華維迪(Federico Valverde)、馬德里體育會後衛荷西基文尼斯(Jose Gimenez)，二人在西甲對慣狂牛國腳，或有助烏拉圭力爭首名出線。
世界排名61的沙特阿拉伯，上屆分組賽爆大冷挫阿根廷，惜仍分組賽出局。大搞國內沙特職令本身球員質素有所提升，經驗戰將包括希拉爾中場沙林艾杜沙利(Salem Al-Dawsari)，但論球員個人技術不及西班牙，身體對抗又難跟烏拉圭硬拼，要爭取出線除尾輪要贏佛德角外，頭兩仗亦要搶分。
世界排名67的「新丁」佛得角，歷史性首度晉身決賽周，首場分組賽即鬥西班牙，只求避免大敗，再在往後兩場全力創奇蹟。「藍鯊」隊中有不少是葡萄牙、荷蘭土生土長球員，其中外圍賽攻入4球的入籍猛將利華明圖(Dailon Livramento)，將是希望所在。
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