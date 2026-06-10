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體育
出版：2026-Jun-10 07:00
更新：2026-Jun-10 07:00

世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？

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世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？

世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？

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世界盃向來是球技與激情並存，但今屆賽事除咗戰術同入球之外，場邊另一個話題同樣搶鏡—「撞樣大混戰」。不少球員因為外貌神似香港、亞洲及歐美明星，引起球迷熱烈討論，不妨多留意「布歐」、「鳥鴉」、「Gordon Ramsay」，睇波時更有「歸屬感」！

伊東純也似烏鴉？

首先要講的是日本快翼伊東純也，被網民形容同本地藝人張耀陽飾演「烏鴉」角色時期有幾分神似，特別是眼神凌厲、帶點冷峻氣質，跑動時更有種街頭感，完全是球場版「暗黑系角色」。今屆是伊東純也第二度出戰世界盃決賽周，33歲的伊東除了勝任右翼外，亦可串演翼衛，其突破及傳中能力，將成森保一戰術系統重要元素。

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日本快馬伊東純也（左）與張耀揚造型相似 日本翼鋒伊東純也，被指髮型及氣勢像「烏鴉」張耀陽 日本翼鋒伊東純也，被指髮型及氣勢像「烏鴉」張耀陽 日本翼鋒伊東純也，被指髮型及氣勢像「烏鴉」張耀陽 「烏鴉」張耀陽肌肉量遠較伊東純也高 ITO3 伊東純也33歲，今屆或將是他最後一屆參與世界盃決賽周 伊東純也第2度出戰世界盃決賽周

吳鎮宇「認證」自己是奧祖亞

與美斯及C朗齊齊第6次出戰世界盃決賽周的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）再次成為焦點人物，他神態同金馬影帝吳鎮宇相當相似，尤其是撲救時個種「不動聲色但已經睇穿一切」的表情，簡直是足球場上的心理戰大師。

2022年世界盃墨西哥不敵阿根廷後，不少網民到吳鎮宇微博留言，鼓勵稱「撲得不錯」。想不到吳鎮宇上載奧祖亞圖片，並附上「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給機會梅西（美斯）起腳！前面人多擋我視線，下一場對沙特（阿拉伯），我不會再失的。」，完美投入到足球的「分身」上。

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吳鎮宇在2022世界盃時，「認證」自己是墨西哥門將奧祖亞 墨西哥門將奧祖亞（左）與吳鎮宇撞樣 OCHOA1 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞神情相似 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞神情相似 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞神情相似 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞的側面 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞相似度極高 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞相似度極高 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞相似度極高 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞相似度極高 吳鎮宇與「墨西哥吳鎮宇」奧祖亞在世界盃時人氣高

張家輝撐美斯？

阿根廷球王美斯多年來已經被封為「地球級偶像」，被指似影帝張家輝，兩人共同點是低調得來極具存在感，不需要大動作已經可以改變戰局，一個在片場，一個在球場，同樣「極有份量」。在《賭俠1999》扮演過巴西前鋒朗拿度的張家輝，多年前曾經自稱是德國隊球迷，至於球員就力撐美斯，因為美斯有技術和實力。

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阿根廷球星美斯（左）與張家輝 張家輝曾在《賭俠1999》飾演巴西前鋒朗拿度 球王美斯與影帝張家輝，各具特色 張家輝曾稱美斯有實力及技術 張家輝曾稱美斯有實力及技術 張家輝與美斯，相似度又有幾多？ 張家輝與美斯，相似度又有幾多？ 張家輝與美斯，相似度又有幾多？

模特兒級失散姊弟

荷蘭中堅兼利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）被指似藝人張曦雯，雯被稱為失散姊弟。二人高大優雅之餘帶有模特兒氣質，無論是出席活動定場上鎮守後防，都有種「行走時裝騷」的感覺。

荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯 荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯 荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯 荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯 荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯 荷蘭後衛雲迪積克（左）與張曦雯

挪威版名廚Gordon Ramsay？

挪威中場兼阿仙奴隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）則被指神似名廚Gordon Ramsay，不單止外型有幾分相似，連場上指揮隊友時的表情都相當「火爆」，好似隨時會鬧人做「Idiot Sandwich」。Gordon Ramsay實際上除了是精準控場的「戰術廚神」外，成名前曾在蘇格蘭勁旅格拉斯哥流浪試腳，可惜當時十字韌帶受傷，令他被逼放棄足球夢

名廚Gordon Ramsay（紅圈）成名前，曾到蘇超豪門格拉斯哥流浪試腳 馬田奧迪加特（Martin Odegaard、左）與名廚Gordon Ramsay髮型及外表相似 馬田奧迪加特（Martin Odegaard、左）與名廚Gordon Ramsay髮型及外表相似 馬田奧迪加特（Martin Odegaard、左）與名廚Gordon Ramsay髮型及外表相似 馬田奧迪加特（Martin Odegaard、左）與名廚Gordon Ramsay髮型及外表相似

夏蘭特公認似布歐

至於最誇張的一位，一定是挪威射手夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」。夏蘭特無論是體型、爆發力定門前把握力，都有種「非人類級別」壓迫感，守衛見到他都似被定格。挪威今屆與伊拉克、塞內加爾及法國爭出線，當中首戰鬥伊拉克，夏蘭特有機會獲「挪威版Gordon Ramsay」馬田奧迪加特（Martin Odegaard）輸送下，盡情數糊，或可劍指世界盃金靴獎。

挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」 挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」 挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」 挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」 挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」

日本老將長友祐都則被指撞樣藝人陳豪，成熟穩重之餘帶點暖男氣質，無論是場內場外都充滿「熟男魅力」，是球隊精神支柱之一。

板倉滉氣質似周國賢

最後是日本中堅板倉滉，外表與歌手周國賢有幾分相似。效力荷甲勁旅阿積士的板倉滉具文青氣質、低調內斂，但一落場就極具專注力，防守動作乾淨俐落，屬於「唔出聲但好可靠」類型，不需要「賣弄球技」就可以「寫進日記」。

今屆世界盃除咗是足球盛宴，亦意外變成「撞樣娛樂圈」。球迷一邊睇波，一邊玩「搵明星」遊戲，令賽事多咗一份輕鬆娛樂感。究竟下一場又會唔會再爆出新「明星級撞樣球員」？球迷都拭目以待。

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日本長青樹長友佑都（左）與陳豪都愛喝咖啡 相似度90% 日本國腳板倉滉（左）氣質似周國賢 日本國腳板倉滉（左）氣質似周國賢 日本國腳板倉滉（左）氣質似周國賢 日本國腳板倉滉（左）氣質似周國賢
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