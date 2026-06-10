世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？

世界盃向來是球技與激情並存，但今屆賽事除咗戰術同入球之外，場邊另一個話題同樣搶鏡—「撞樣大混戰」。不少球員因為外貌神似香港、亞洲及歐美明星，引起球迷熱烈討論，不妨多留意「布歐」、「鳥鴉」、「Gordon Ramsay」，睇波時更有「歸屬感」！ 伊東純也似烏鴉？ 首先要講的是日本快翼伊東純也，被網民形容同本地藝人張耀陽飾演「烏鴉」角色時期有幾分神似，特別是眼神凌厲、帶點冷峻氣質，跑動時更有種街頭感，完全是球場版「暗黑系角色」。今屆是伊東純也第二度出戰世界盃決賽周，33歲的伊東除了勝任右翼外，亦可串演翼衛，其突破及傳中能力，將成森保一戰術系統重要元素。

吳鎮宇「認證」自己是奧祖亞 與美斯及C朗齊齊第6次出戰世界盃決賽周的墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）再次成為焦點人物，他神態同金馬影帝吳鎮宇相當相似，尤其是撲救時個種「不動聲色但已經睇穿一切」的表情，簡直是足球場上的心理戰大師。 2022年世界盃墨西哥不敵阿根廷後，不少網民到吳鎮宇微博留言，鼓勵稱「撲得不錯」。想不到吳鎮宇上載奧祖亞圖片，並附上「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給機會梅西（美斯）起腳！前面人多擋我視線，下一場對沙特（阿拉伯），我不會再失的。」，完美投入到足球的「分身」上。

模特兒級失散姊弟 荷蘭中堅兼利物浦隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）被指似藝人張曦雯，雯被稱為失散姊弟。二人高大優雅之餘帶有模特兒氣質，無論是出席活動定場上鎮守後防，都有種「行走時裝騷」的感覺。

挪威版名廚Gordon Ramsay？ 挪威中場兼阿仙奴隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）則被指神似名廚Gordon Ramsay，不單止外型有幾分相似，連場上指揮隊友時的表情都相當「火爆」，好似隨時會鬧人做「Idiot Sandwich」。Gordon Ramsay實際上除了是精準控場的「戰術廚神」外，成名前曾在蘇格蘭勁旅格拉斯哥流浪試腳，可惜當時十字韌帶受傷，令他被逼放棄足球夢。

夏蘭特公認似布歐 至於最誇張的一位，一定是挪威射手夏蘭特（Erling Haaland），被網民一致認為似《龍珠》反派角色「布歐」。夏蘭特無論是體型、爆發力定門前把握力，都有種「非人類級別」壓迫感，守衛見到他都似被定格。挪威今屆與伊拉克、塞內加爾及法國爭出線，當中首戰鬥伊拉克，夏蘭特有機會獲「挪威版Gordon Ramsay」馬田奧迪加特（Martin Odegaard）輸送下，盡情數糊，或可劍指世界盃金靴獎。