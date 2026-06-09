世界盃｜Now TV主持李昭南劉嘉瑋陳葦如現場採訪　冀展示美國體育文化

2026年世界盃決賽周，香港時間星期五（12日）凌晨3時就展開，本地的播映權將由Now TV獨家直播。Now將會派出2名主持李昭南（Mishy）與劉嘉瑋（Gary）前往美國採訪，而梁冠聰及陳葦如會到訪新澤西，現場評述決賽。
率先前往美國的Mishy與Gary，Mishy曾經在美國長大，故此今次回到「主場」，她指出，美國體育產業蓬勃，在當地已是一種次文化，而在體育商業化上，美國也處領先地位，因此她想展示一下美國的體育文化以及觀賽的氣氛。而作為現場的主持，她表示自己最想是去到混合採訪區（Mixed Zone），採訪想見到的球員，並且希望能夠一語中的、問到重點，更希望球員也有興趣解答她的問題。
採訪達拉斯侯斯頓球迷氣氛
Mishy表示，Now的團隊會先到達拉斯的國際新聞中心，Gary透露，他們將採訪荷蘭對日本及英格蘭對克羅地亞兩場，之後再轉戰侯斯頓，再追訪荷蘭對瑞典以及葡萄牙對烏茲別克，共4場比賽。至於只會去決賽的陳葦如，指作為評述員要去世界盃決賽旁述本身就是難能可貴的機會，所以自己相當期待。對於在美國的工作，Mishy透露他們除了會去比賽場地之外，也會到當地的Fan Festival體驗一下，她表示，為了吸引球迷受訪，會專誠準備香港的手信來「引誘」他們。
美國對上一次舉辦世界盃是32年前的1994年世界盃，Gary表示，他期望在當地找回在32年前也看過足球的球迷，分享這32年的變化，他相信，這會是一個非常有故事的訪問。葦如就表示，上一次美國舉辦世界盃時，自己還是中學生，以往世界盃都是跟歐洲時間，而當時卻時很多時比賽在上午5、6點舉行，隨時就打到上午8、9點的時間。他表示，還記得當時的世界盃，很多美國的場地都是沒有上蓋，球迷和球員都需要在酷熱的場地下觀戰及比賽。經過32年的進步，歐洲球隊也多接觸美國的土地，包括暑假的熱身賽，故此相信歐洲的球員和教練都會比起當年更好適應。
對於自己世界盃關注的隊伍，葦如表示自己本身喜歡北歐的球隊，因為當地人較純粹，而他會關注瑞典隊，他們今屆有2位英超的射手的約基利斯（Viktor Gyokeres）及阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）。另一隊，他也想看是荷蘭，荷蘭今屆與瑞典同組。不過他表示，荷蘭歷史上3次打入決賽都失敗而回，因此還是很期待有一次修成正果。
Mishy：想睇日本隊
至於Mishy想看日本隊，她表示日本作為亞洲的代表，欣賞他們永不放棄的精神，而且球隊的團隊以及互相鼓勵的精神是值得關注。Gary就表示，因為自己擔任西甲的評述，也對西班牙較有感覺，他也記得2010年西班牙隊的奪標過程，故此會關注這支歐洲國家盃冠軍，會否又一次連贏歐國盃及世界盃冠軍。不過他也與Mishy一樣，會留意日本隊，因為日本隊僅僅在30年間冒起，作為香港隊的球迷，想知道有沒有香港隊可以借鑑的地方。