世界盃｜Now TV主持李昭南劉嘉瑋陳葦如現場採訪　冀展示美國體育文化（有片）

Now TV主持陳葦如（左起）、李昭南與劉嘉瑋將先後前往美國採訪及評述世界盃。(蘇文傑攝)

採訪達拉斯侯斯頓球迷氣氛 Mishy表示，Now的團隊會先到達拉斯的國際新聞中心，Gary透露，他們將採訪荷蘭對日本及英格蘭對克羅地亞兩場，之後再轉戰侯斯頓，再追訪荷蘭對瑞典以及葡萄牙對烏茲別克，共4場比賽。至於只會去決賽的陳葦如，指作為評述員要去世界盃決賽旁述本身就是難能可貴的機會，所以自己相當期待。對於在美國的工作，Mishy透露他們除了會去比賽場地之外，也會到當地的Fan Festival體驗一下，她表示，為了吸引球迷受訪，會專誠準備香港的手信來「引誘」他們。

美國對上一次舉辦世界盃是32年前的1994年世界盃，Gary表示，他期望在當地找回在32年前也看過足球的球迷，分享這32年的變化，他相信，這會是一個非常有故事的訪問。葦如就表示，上一次美國舉辦世界盃時，自己還是中學生，以往世界盃都是跟歐洲時間，而當時卻時很多時比賽在上午5、6點舉行，隨時就打到上午8、9點的時間。他表示，還記得當時的世界盃，很多美國的場地都是沒有上蓋，球迷和球員都需要在酷熱的場地下觀戰及比賽。經過32年的進步，歐洲球隊也多接觸美國的土地，包括暑假的熱身賽，故此相信歐洲的球員和教練都會比起當年更好適應。