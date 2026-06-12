世界盃｜比利時「黃金一代」最後探戈 莫迪歷、迪斯高等十名老兵不死

每一屆世界盃都會湧現大量新星，但也是不少英雄老將的國際舞台告別式。除了勢將六戰世界盃的兩大球王，本文選出很有可能在美加墨結束世界盃生涯的10名老將。 墨西哥後備席上的「鎮宇」 墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa） 因為樣貌酷似吳鎮宇而為香港球迷熟悉。7月13日將年屆41歲的「墨西哥吳鎮宇」將和美斯、基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）一樣第6次「參與」世界盃決賽周。不過，奧祖亞在2006年和2010年2屆世界盃分別只任第3和後備門將，未曾上陣，今屆預料也只會擔任後備，因此6「戰」世界盃的紀錄還待兩大球王創造。無論如何，奧祖亞能在家鄉出席其最後一屆世界盃，肯定是個圓滿結局。

日本更衣室領袖 日本左閘長友佑都早年效力國際米蘭，是這支意大利勁旅必然正選左閘，8個球季上陣213場。2018年起先後轉戰土超、法甲後，長友於2021年回流日本，效力FC東京至今。去年7月，長友時隔2年半獲國家隊徵召，帶領以本土兵為骨幹的日本隊出戰東亞盃。39歲的他如今確認入選美加墨世界盃26人名單，將成為日本、以至亞洲首名5度參與世界盃的球員。 主帥森保一強調，經過充分考察，確認長友能保持高強度比賽狀態，而且其溝通和經驗可以引領全隊，應付世界盃賽場內外的巨大壓力。

「孫仔」成熟時 南韓前鋒孫興民由英超熱刺轉投美職洛杉磯FC後，逐漸由「終結者」轉型成為「助攻者」，今季首13場聯賽未入一球，但就取得9個助攻，排在助攻榜首。今年7月，「孫仔」將滿34歲，出席美加墨世界盃，將追平洪明甫、李雲在等前輩的4戰世界盃決賽周紀錄。可以預期，他在南韓國家隊也會繼續擔任前場核心的角色，與黃喜燦力爭入球。

占士洛迪古斯12年前「一球成名」 哥倫比亞攻中占士洛迪古斯（James Rodriguez）成名始於2014年巴西世界盃。他在當屆賽事每場都取得「士哥」，領哥倫比亞走到八強才敗於巴西。5場入6球，令他奪得當屆金靴獎；對烏拉圭一役的禁區頂窩利「掛網波」，也為他贏得當屆最佳入球和當年普斯卡斯獎。儘管後來的他因傷患困擾而職業生涯持續走下坡，2024年美洲盃卻遇到國家隊生涯第二春——接任隊長的他，帶領一批新血一路殺入決賽，戰至加時才敗於阿根廷；由主角退任「綠葉」，他在當屆賽事交出6個助攻，獲選最佳球員。如今34歲的他頂着一副娃娃劍，近年在先後墨超和美職明尼蘇達聯落班，似乎是一心為美加墨世界盃的最後探戈做準備。

比利時「黃金一代」最終章 比利時「黃金一代」曾經帶來希望，隨着歲月流逝，今屆只剩奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、盧卡古（Romelu Lukaku）和泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）領軍，他們將於後起之秀一同出征，力爭圓夢。其中迪布尼是「黃金一代」的心臟，今年34歲的他將在2026年世界盃期間迎來35歲生日，但近幾個賽季傷患已開始影響他的狀態，在剛過去球季僅在18場意甲上陣，攻入5球及交出2次助攻，令外界對他能否維持最高水平存疑。然而，像迪布尼這樣擁有非凡視野和傳球能力的球員，即使體能和能應付的強度有所下滑，仍可在中場主宰比賽的節奏。今屆世界盃很有可能是這名當代出色的組織中場，最後一屆在這個足球壇最高殊榮的賽場上征戰；迪布尼將帶領比利時在分組賽先後對陣埃及、伊朗和新西蘭。

「黃金一代」在足球壇經常成為詛咒。比利時「黃金一代」在2018年俄羅斯世界盃奪得季軍，一直未能更進一步，更在2022年卡塔爾世界盃鬧出內訌。其中，夏薩特早早退役，其他骨幹成員如今也走到了職業生涯尾聲。迪布尼至3月才復出。不過，迪布尼在中場的閱讀球賽和致命傳球能力，在比利時陣中依然不可或缺。

沙拿盼助埃及突破分組賽 早前宣布季後離開利物浦的埃及「法老」穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），將在今屆世界盃度過34歲生日。2018年，沙拿在歐聯決賽受肩傷，堅持隨隊出征俄羅斯世界盃，雖然射入2球，但難阻埃及分組賽3戰全敗出局。 此後，埃及未能取得2022年卡塔爾決賽周的入場券。在今屆世界盃外圍賽，埃及洗心革面，取得8勝2和不敗的佳績，相信為國上陣過百場的沙拿在決賽周的第一個目標是歷史性晉級淘汰賽。

荷蘭定海神針 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）被不少人認為是球壇近年「世一」中堅。不過，荷蘭在2014年奪得世界盃季軍時，他還未入選。到他處於個人狀態顛峰時，荷蘭又在世盃外爆冷出局，未能躋身俄羅斯世界盃。因此，卡塔爾世界盃是他首次參與的世界盃，當時他已經31歲。 雲迪積克近年經常被批評急速老化，事實是今季他在利物浦38場聯賽全勤上陣，而且都是踢足全場。雲迪積克今年7月將滿35歲，荷蘭在祖利安添巴（Jurrien Timber）臨陣退隊下要打破世界盃魔咒，依然要依賴他在後防發揮定海神針的作用。

簡迪填補法國掃蕩力 2022年法國在世界盃決賽落敗後，不少人幻想若非尼高路簡迪（N'Golo Kante）因傷缺陣，有他纏鬥美斯，結果會否不一樣？簡迪是球壇近十數年「最有名的無名英雄」，早年助李斯特斯奇蹟奪得英超冠軍，到2018年作為法國奪得世界盃的核心，其防守中場掃蕩的重要性，不比基沙文（Antoine Griezmann）、基利安麥巴比（Kylian Mbappe）等「數糊」前鋒低。 簡迪近年「為錢」（用於貢獻家鄉馬里的基建和足球發展！）轉戰沙特阿拉伯，今年2月才重返歐洲，加盟土超費倫巴治。還看年屆35的他，在世界盃賽場上是否仍能保持中場發電效率。

「魔笛」領克羅地亞再創奇蹟 克羅地亞連續兩屆世界盃交出驚人表現——2018年殺入決賽，惜敗於法國腳下；2022年戰至四強被淘汰，對手阿根廷同樣是最終皇者。克羅地亞行軍紀律嚴明，全隊跟隨中場一支「魔笛」的節奏齊上齊落，令人印象深刻；莫迪歷（Luka Modric）也憑2018年世界盃和歐聯賽場的表現，打破美斯和C朗的壟斷，勇奪金球獎。年屆40的他去夏由皇馬轉投 AC 米蘭，預料今夏將出戰其最後一屆世界盃；如何完美演繹現代足球的「中場大腦」角色，他只能示範最後一次。