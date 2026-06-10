香港隊友賽作客輸兩球　55年首次負柬埔寨

香港隊在柬埔寨舉行的國際友誼賽，作客以0:2不敵柬埔寨，是香港自1971年以來，首次不敵對手。第2次以正式港隊主教練的盧比度，賽後被作客球迷指罵時，一度情緒激動。在賽後記者會上，他表示球隊對落敗當然不高興，但是需要從錯誤中學習。
香港隊在上一場主場擊敗蒙古，作客去到柬埔寨。兩隊對上一次交手，仍是韋斯活領軍下在大球場踢平0:0。作客去到柬埔寨，港隊全場多數時間被動，更在上半場補時被柬埔寨的入籍球員小川雄大禁區頂的遠射先開紀錄。半場落後一球的港隊，換邊後5分鐘因為中場的失誤被柬埔寨的一次反擊得手，迅速落後至0:2。港隊雖然全場控球稍佔先，但僅得3次沒有命中的射門，最終作客輸0:2，是香港隊自1971年不敵當時的高棉之後，55年來首次輸給對手。
盧比度望球迷給予時間
在賽後有隨軍作客的球迷表示不滿，在球員致謝的時間，向盧比度指罵，盧比度一度上前質問「你想我做甚麼？」其後他回應指，向球迷致歉，並向球迷解釋球隊需要時間，而香港隊球員也一邊呼籲球迷冷靜，一邊拉走盧比度。在賽後的記者會上，盧比度表示，球隊當然對落敗的結果並不高興，但還是向正面看，後備球員落場後的表現其實不錯。他又指，這是一個漫長的過程，球隊需要時間去改變。
他指天氣雖然是對球員有影響，但是柬埔寨的能力也進步了很多，球隊防守不易。不過今場的比賽球隊需要看看自身的不足，球員犯錯是難免，在下次做好。他承認球隊在比賽中有掙扎，但要看的還是未來，而不是現在。