香港隊友賽作客輸兩球　55年首次負柬埔寨

香港隊在柬埔寨舉行的國際友誼賽，作客以0:2不敵柬埔寨，是香港自1971年以來，首次不敵對手。第2次以正式港隊主教練的盧比度，賽後被作客球迷指罵時，一度情緒激動。在賽後記者會上，他表示球隊對落敗當然不高興，但是需要從錯誤中學習。

香港隊在上一場主場擊敗蒙古，作客去到柬埔寨。兩隊對上一次交手，仍是韋斯活領軍下在大球場踢平0:0。作客去到柬埔寨，港隊全場多數時間被動，更在上半場補時被柬埔寨的入籍球員小川雄大禁區頂的遠射先開紀錄。半場落後一球的港隊，換邊後5分鐘因為中場的失誤被柬埔寨的一次反擊得手，迅速落後至0:2。港隊雖然全場控球稍佔先，但僅得3次沒有命中的射門，最終作客輸0:2，是香港隊自1971年不敵當時的高棉之後，55年來首次輸給對手。