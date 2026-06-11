世界盃｜英格蘭三蛋贈哥斯達黎加　葡萄牙主場險勝尼日利亞

世界盃展開前的最後一個熱身賽日，英格蘭在美國以3:0大勝哥斯達黎加，剛轉投巴塞隆拿的安東尼哥頓（Anthony Gordon）以1入球1助攻交出表現，而葡萄牙在主場就只能2:1擊敗尼日利亞。

賽前在佛羅里達的奧蘭多出現雷暴，比賽延遲了1個小時展開。八大熱門之一的英格蘭開賽9分鐘，安東尼哥頓底線回傳中路，迪格蘭賴斯（Declan Rice）一掃，省中對手改變方向，為「三獅兵團」領先。比賽基本上在英格蘭控制着，杜曹（Thomas Tuchel）在下半場作出多個變動，不過活躍的仍是巴塞新星的哥頓，他在68分鐘在禁區搏得對手踢跌，英格蘭獲得12碼，他親自操刀，為英格蘭射成2:0。英軍之後收起交出1入球1助攻的哥頓，而後備入替的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），在87分鐘為英格蘭再下一城，英軍在世界盃展開前以大勝壯聲勢。