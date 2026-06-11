世界盃｜英格蘭三蛋贈哥斯達黎加　葡萄牙主場險勝尼日利亞

世界盃展開前的最後一個熱身賽日，英格蘭在美國以3:0大勝哥斯達黎加，剛轉投巴塞隆拿的安東尼哥頓（Anthony Gordon）以1入球1助攻交出表現，而葡萄牙在主場就只能2:1擊敗尼日利亞。
賽前在佛羅里達的奧蘭多出現雷暴，比賽延遲了1個小時展開。八大熱門之一的英格蘭開賽9分鐘，安東尼哥頓底線回傳中路，迪格蘭賴斯（Declan Rice）一掃，省中對手改變方向，為「三獅兵團」領先。比賽基本上在英格蘭控制着，杜曹（Thomas Tuchel）在下半場作出多個變動，不過活躍的仍是巴塞新星的哥頓，他在68分鐘在禁區搏得對手踢跌，英格蘭獲得12碼，他親自操刀，為英格蘭射成2:0。英軍之後收起交出1入球1助攻的哥頓，而後備入替的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins），在87分鐘為英格蘭再下一城，英軍在世界盃展開前以大勝壯聲勢。
英格蘭對哥斯達黎加精華
C朗兩度失機
同日舉行的熱身賽，葡萄牙在國內與無緣決賽周的尼日利亞交手。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）正選上陣，但在上半場單刀射斜，下半場更面對門將時「撻Q」，未能取得入球。而葡萄牙在23分鐘由柏度尼圖（Pedro Neto）打開紀錄，不過艾哥阿當斯（Akor Adams）在37分鐘為超霸鷹追平。葡萄牙半場作出9個變動，而C朗就在65分鐘換出。葡萄牙到75分鐘，由法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）再為領先，葡萄牙最終以2:1小勝尼日利亞。球隊之後出發美國準備首場分組賽對剛果民主共和國。
阿爾及利亞大炒玻利維亞
至於非洲的阿爾及利亞在肯薩斯州與玻利維亞「拍跳」，艾沙文迪（Aissa Mandi）上半場為阿爾及利亞打開紀錄。雖然阿爾及利亞半場全隊換走，但後備上陣的馬賽前鋒高爾尼（Amine Gouiri）在56及58分鐘梅開二度，加上夏積穆沙（Anis Hadj Moussa）61分鐘的入球，以4:0大勝玻利維亞。阿爾及利亞在世界盃首戰就會面對爭取衞冕的阿根廷。
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Ronaldo vs Nigeria🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pyAjImvgdA— a.wuah_ (@dizzy10_) June 10, 2026