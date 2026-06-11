NBA總決賽｜紐約人逆轉落後29分劣勢　1分反勝馬刺「叫糊」

NBA總決賽的第4場，聖安東尼奧馬刺作客追平的希望功敗垂成，球隊在領先過最多29分之下，卻在下半場崩盤，以106:107不敵紐約人，場數落後至1:3。紐約人距離自1973年以來首個總冠軍只一步之遙。 麥迪遜花園今場沒有了貴客的特朗普（Donald Trump），不過紐約人還是在初段受壓。在雲班耶馬（Victor Wembanyama）與華斯素（Devin Vassell）首節分別取得13及12分，馬刺在第1節就拉開過21分。第2節馬刺還有後備的戴倫夏柏（Dylan Harper）個人獨取13分，半場馬刺領先76:49。

安努奧比末段關鍵封阻 第3節馬刺在初段拉開過29分，不過紐約隨即打出一段14:0將比分收窄，馬刺第3節手風欠順，12分鐘20投4中，這節只取得14分，令紐約人第4節前追至落後15分。馬刺第4節未能振作，球隊這一節也只有19投4中，當中包括在最後11秒，馬刺仍有1分領先，但迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）的快攻上籃，被安努奧比（OG Anunoby）及時封阻。之後安努奧比最後2.1秒補籃得分，令紐約人反勝107:106。 自NBA於1997年起有詳細的得分資料以來，只有2008年的總決賽，波士頓塞爾特人曾在落後多過24分下反勝，而今次輪到紐約人。紐約人今場贏波後，場數以3:1領先，紐約人最大贏波功臣的安努奧比，今場個人攻入33分，隊友的謝倫般臣（Jalen Brunson）更有36分。馬刺雖然5人得分雙位數，不過雲班耶馬在半場取得16分下，全場僅24分以及13個籃板，夏柏雖然都有21分，但當中15分在上半場攻入。第4場雖然回到馬刺主場，但紐約手上有3個贏得總冠軍的機會。

紐約人對聖安東尼奧馬刺精華