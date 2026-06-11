F1｜引擎油電比例將作出更改　2028年改六四比

因為今年以一半的油電比例而受到批評的一級方程式（F1）賽車，F1已同意將分2階段將賽車引擎的油電比例改為60:40，有關規則在2028年實行。
今年的F1引入混能引擎，引擎的動力燃油及電能各佔一半，雖然比賽增添了超車的情況，但多數的車手都不滿意，特別是4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），更揚言不改進就會退出F1。引擎供應商已同意將油電比例在2028年降至60:40，但需要分兩步。在法拉利與奧迪的反對，在過去一個月持續爭議，原因是兩廠不希望明年直接降至六四比，因此在協議的計劃，明年會改為58:42，2028年才變成60;40。
改變之下，賽車的內燃引擎的燃油流量在2027年增加50%，而2028年就會加13%，賽車的功率會由目前400kW增至明年420W，至2028年會去到450kW。而電力的功率會由今年350kW降至明年300kW，至於超車模式的電力會維持350kW。而賽車採集的電力會有所提升，令車輛可更快回復電能避免消耗太多時間。國際汽車聯會（FIA）指出：「計劃的改變旨在解決與能量管理和燃料相關的問題，使排位賽更加激烈，同時不會影響新規則帶來的積極和激動人心的比賽。」