F1｜引擎油電比例將作出更改　2028年改六四比

因為今年以一半的油電比例而受到批評的一級方程式（F1）賽車，F1已同意將分2階段將賽車引擎的油電比例改為60:40，有關規則在2028年實行。

今年的F1引入混能引擎，引擎的動力燃油及電能各佔一半，雖然比賽增添了超車的情況，但多數的車手都不滿意，特別是4屆總冠軍的韋斯特本（Max Verstappen），更揚言不改進就會退出F1。引擎供應商已同意將油電比例在2028年降至60:40，但需要分兩步。在法拉利與奧迪的反對，在過去一個月持續爭議，原因是兩廠不希望明年直接降至六四比，因此在協議的計劃，明年會改為58:42，2028年才變成60;40。