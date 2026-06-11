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體育
出版：2026-Jun-11 17:51
更新：2026-Jun-11 17:51

世界盃｜阿根廷名宿奧迪加成Threads熱話 潘源良爆咪、林尚義食少少嘢成經典

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世界盃｜阿根廷名宿奧迪加成Threads熱話 潘源良爆咪、林尚義食少少嘢成經典

世界盃｜阿根廷名宿奧迪加成Threads熱話 潘源良爆咪、林尚義食少少嘢成經典

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2026世界盃，在香港掀起足球熱潮。說起世界盃經典畫面，由「阿叔」林尚義、李克勤、成龍到潘源良等，都會令人會心微笑。而近來Threads一條「穿著阿根廷球衣的傳奇」，更令不少網民在帖文下接龍。

「奧迪加」二創廣東歌

Threads流傳四大阿根廷足球名宿，除了馬勒當拿、列基美及美斯外，第4名不是巴迪斯圖達、巴薩迪拉、施蒙尼或辛尼迪，而是穿上1998年阿根廷作客球衣的「奧迪加」二次創作廣東歌曲歌詞，再次在網上流傳。片中所見「奧迪加」在餐廳中一邊吸煙、一邊隨意地把《舊情綿綿》、《情憑誰來定錯對》、《女校男生》、《激光中》、《禪院鐘聲》歌詞加入十八禁元素。

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「奧迪加」二創《情憑誰來定錯對》，是不少網民集體回憶 「穿著阿根廷球衣的傳奇」包括「奧迪加」 「奧迪加」邊吸煙邊唱歌，神態自若 「奧迪加」邊吸煙邊唱歌，神態自若

「俾啲時間阿叔食少少嘢」

「阿叔」林尚義與郭家明1998年世界盃到法國現場，評述8強法國鬥意大利。半場時鏡頭播出法國席上畫面，怎料阿叔煙癮起，正拿出一支煙擔在口中，但發現電視直播畫面正在拍攝，未能「燃點香煙喝淡酒，所有不快都溜走」。最後香港廠景主持李克勤以一句「家明，我哋俾啲時間阿叔食少少嘢」去廣告，成為永恆經典。

林尚義半場時煙癮難耐 廠景主持李克勤以一句「家明，我哋俾啲時間阿叔食少少嘢」，成為永恆經典 「俾啲時間阿叔食少少嘢」，令香港廠景爆笑

《球迷奇遇記》最入腦

1998年世界盃，李克勤的《球迷奇遇記》不止成為當年熱話，「施丹都有個地中海」、「柏金就最怕搭飛機去比賽」、「卡路士嘅罰球就囉曬彩」句句入腦，不少球迷事隔近30年仍然琅琅上口。

世界盃｜ViuTV免費直播25場　包括決賽及揭幕戰墨西哥對南非

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

劉舜文憑歌寄意

2006有線世界盃嘉年華中，劉舜文捧著結他自彈自唱，不少球迷仍然記得二創歌詞。「有線歌神」除了以Queen名曲《We Will Rock You》改篇而成的《只得一個施丹》，「施丹 好嘢 施丹」在Youtube獲3萬views，絕不簡單。眾所周知舜文撐德國，當年亦將《Hotel California》二創成《我愛德國戰士》，「小豬飾演一隻識飛嘅豬，各自各出位，我愛我愛我愛德國戰士」，已證明舜文愛「德」如命。

今屆舜文為NowTV評述，繼續陪伴香港球迷。

潘源良︰入咗！應該入咗！

2010世界盃英格蘭對德國時，林柏特遠射中楣底彈入白界，但當時沒有VAR，旁證、球證睇漏，未有判為入球。當時評述員潘源良以接近200分貝、Heavy Metal式狂呼「2比2！入咗！應該入咗！」。潘生激情滿分，與另一評述員劉舜文的冷靜，形成強烈對比。

「有波有天氣」

2010節目《世界盃動起來》中，Icy黃婉曼表現討好，獲主持KK張國強大讚「有波、有天氣、有分析。」並稱對方好有智慧，「我諗我有少少鍾意咗佢！」，令現場錢嘉樂等嘉賓爆笑。後來黃婉曼接受訪問時稱獲KK道歉，但自己沒有放在心上。

事實上黃婉曼不是忽然球迷，她今年歐聯決賽到匈牙利入場支持阿仙奴，不過愛隊互射12碼不敵巴黎聖日耳門。

阿仙奴球迷黃婉曼，獲大讚有分析力 阿仙奴球迷黃婉曼，獲大讚有分析力 張國強大讚前天氣主持黃婉曼 黃婉曼獲力讚Icy充滿智慧

成龍睇好巴塞或AC米蘭拎世界盃？

2010年世界盃，、被問到睇好那支球隊奪冠，大膽估計「巴塞隆拿或AC米蘭」為世界盃冠軍。但兩支都是球會，只會出席歐聯或世盃冠，不會參加國際足協舉辦的國際賽，不會在世界盃亮相，獲老友譚詠麟以「笑到碌咗喺度」回應。

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「贏家」Keyman安慰「輸家」叻哥

馬啓仁（Keyman）在2014世界盃4強，巴西主場以1︰7慘敗於德國腳下後，以「逆境波令人成熟」勉勵一片愁雲慘霧的巴西。香港人可有共鳴？

不久後，荷蘭在世界盃4強互射12碼不敵阿根廷出局後，在巴西現場的荷蘭Fans陳百祥只能苦笑。鍾志光「吓叻哥咁樣樣，唔係呀嘛」，勞煩旁邊的阿根廷球迷Keyman及潘文迪安慰叻哥。Keyman邊搭膊頭邊說「叻哥好平靜〝基本上完場後我們未曾對話。」，而叻哥無奈地表示︰「無啦，優勝劣敗」，盡顯風度。

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