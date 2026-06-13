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體育
出版：2026-Jun-13 05:07
更新：2026-Jun-13 05:07

世界盃｜加拿大「零的突破」　逼和波斯尼亞取歷史第一分

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世界盃｜加拿大「零的突破」　逼和波斯尼亞取世盃歷史第一分（路透社）

世界盃｜加拿大「零的突破」　逼和波斯尼亞取世盃歷史第一分（路透社）

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經過兩次三戰全敗的世界盃後，加拿大終於打破宿命，成功獲得國家於世盃的史上第一分！

主辦國之一的加拿大於多倫多 BMO 球場擺下擂台，在B組首場迎戰波斯尼亞。雖然「楓葉國」半場先落後一球，但憑著下半場「後備奇兵」施利拿連（Cyle Larin）禁區內轉身後一腳射門破網，以 1:1 逼和波斯尼亞，獲得寶貴一分。

加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社） 加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社） 加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社） 加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社） 加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社） 加拿大主場出擊，終取世盃史上首分。（路透社）

巨型金球搶鏡　盛大開幕禮為加拿大壯行色

於比賽開始前，加拿大作為主辦國之一，當然有屬於自己國家的開幕禮。繼昨天墨西哥開幕禮球場中間出現巨型大力神盃後，加拿大開幕禮則出現巨型金球。

這場以「多元文化」為主題的開幕禮，率先向最早定居加拿大的原住民文化致敬。具有原住民背景的加拿大歌手 William Prince，為現場一場結合傳統音樂與舞蹈的表演進行旁述。隨後多名歌手，包括 Alessia Cara、Nora Fatehi、Sanjoy、Vegedream 相繼演出，其中 Elyanna 與 Jessie Reyez 現場演出今屆世盃其中一首官方主題歌曲《Illuminate》。開幕禮完結之際，場中金球舉起，形成大力神盃。

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加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先

開賽雙方戰情膠著，加拿大以高壓逼搶佔取不少控球權，可惜組織力欠奉。然而來到 19 分鐘，波斯尼亞憑著一次右路死球機會，曾效力英超球隊阿仙奴的左閘哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）接應罰球傳中頭槌「跣後」，祖禾盧基（Jovo Lukic）禁區內加一頭頂入，為波斯尼亞領先 1:0。

雖然加拿大失球後全軍壓前，但仍然未能撕破波斯尼亞防線，半場落後 0:1。

加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社） 加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社） 加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社） 加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社） 加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社） 加國半場空佔控球權　波斯尼亞憑死球領先（路透社）

波斯尼亞下半場兩度護空門　加拿大強攻終有回報

換邊後加拿大繼續強攻，可惜無論是拿耶亞（Richie Laryea）的近門單刀，還是奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi）的頭槌，雖然都能過到波斯尼亞門將華斯捷（Nikola Vasilj）的十指關，但都被哥拉辛拿斯及尼高拉卡迪（Nikola Katic）成功護空門。

未能擴大領先優勢，波斯尼亞證實了「久守必失」這個道理，為加拿大後備入替的施利拿連禁區內接應隊友撞牆，轉身一射破網，為「楓葉國」追成 1:1 平手，最終兩隊以一場和局完結。

世界盃2026 B組加拿大大軍名單 世界盃2026 B組瑞士大軍名單 世界盃2026 B組波斯尼亞大軍名單 世界盃2026 B組卡塔爾大軍名單

兩隊各一言和後，均取一分，加拿大暫時以較少黃牌數壓過波斯尼亞，升上B組榜首。

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