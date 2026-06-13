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體育
出版：2026-Jun-13 11:28
更新：2026-Jun-13 11:28

世界盃｜美國主場大炒巴拉圭　三支東道主首戰唔失威

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美國分組首戰以4:1大勝巴拉圭。(路透社)

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今屆世界盃，3支東道主首戰全部有分落袋。壓軸出場的美國，在加州以4:1輕取巴拉圭，當中前鋒的科拿連巴洛根（Folarin Balogun）差點就帽子戲法，不過都足夠證明美國隊實力有所提升。

這場在美國加州英格爾伍德舉行的分組賽，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與巴拉圭總統的培尼亞（Santiago Pena）當然有出席，可能因為比賽前有開幕禮表演，亦吸引不少名人明星入場，當中包括碧咸（David Beckham）、湯告魯斯（Tom Cruise），還有Paris Hilton等入場。

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東道主的美國今屆由普提天奴（Mauricio Pochettino）領軍，球隊的進攻有明顯的進步。面對外圍賽18場只失10球，贏過阿根廷、巴西及烏拉圭的巴拉圭，美國開賽7分鐘就處於領先，巴拉圭的保班迪拿（Damian Bobadilla）將韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）的傳中撞入自己龍門。

美國隊半場三球在手

落後的巴拉圭沒有太多反撲的能力，在28分鐘差點又再失守，巴洛根窄角度單刀射入，不過旁證指越位在先，入球無效。然而巴洛根3分鐘後就取得首個世界盃入球，接應基斯甸普列錫（Christian Pulisic）橫傳，禁區內射成2:0。上半場的巴拉圭，防守完全不像可以在外圍賽僅失2球，在上半場補時階段巴洛根再為美國隊射成3:0，半場美國手執3球。

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上半場潰不成軍的巴拉圭，下半場換入馬里斯奧柏度（Mauricio）進攻，球隊確實下半場有起色，然而仍要到73分鐘，馬里斯奧柏度才把握到機會，為巴拉圭追回一球。然而主場的美國未有放棄拉開比數機會，在補時8分鐘，後備入替的名將之後基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）把握機會，為美國「埋齋」大勝4:1。

美國96年來首戰最大勝仗

今場勝利是美國隊自1930年的首屆世界盃以來，揭幕戰的最大勝利。美國在1930年世界盃首仗以3:0擊敗比利時，也在之後以3:0擊敗巴拉圭。

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