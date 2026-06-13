世界盃｜美國足球名宿直播爆粗 亨利目瞪口呆成網民表情包

在現場直播的電視節目中「爆粗」，絕對是所有體育主持及評述員的終極大忌。昨晚美國 FOX 體育台的直播室卻上演了極其尷尬的一幕。美國足球名宿拉拿斯（Alexi Lalas）在直播中提及英國名嘴占士高登（James Corden）時，突然爆出一句英國傳統粗口，令身旁的法國傳奇射手亨利（Thierry Henry）及瑞典神鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović）瞬間目瞪口呆。亨利一臉難以置信的驚愕表情，更隨即在社交網絡上瘋傳，成為全球網民熱捧的最新表情包。

一句英式「W」字粗口 震驚兩大足球名宿 這場直播意外的起源，要講到 FOX 體育台節目主持人麗貝卡勞兒（Rebecca Lowe）與評述嘉賓拉拿斯、亨利及伊巴謙莫域正為世界盃分組賽進行分析。期間，他們提及英國著名喜劇演員兼主持人占士高登，麗貝卡勞兒順勢引導話題，向身邊的嘉賓問及他們對占士高登的認識。豈料言行向來大膽的拉拿斯隨即搶答，並拋出一句震驚全場的英式粗俗俚語：「對啊，你們（英國人）叫他甚麼？『Full-kit w***er』，對吧？」 此言一出，直播室內氣氛瞬間凝結。身為英國人的麗貝卡勞與長年在英超征戰的法國名將亨利頓時面露尷尬。亨利更是驚訝得雙眼睜開，一臉驚恐；而另一邊一向冷靜的伊巴謙莫域亦忍不住低聲驚呼了一句：「嘩。」眼見氣氛不對，麗貝卡勞則憑藉豐富的主持經驗迅速打圓場：「幸好我們是在美國的電視台，因為在英國電視節目中說這個『W』字，是絕對不行的喔。」她隨後不忘幽默地問拉拿斯是否還會去拜訪占士高登，才成功化解了這場直播危機。

拉拿斯直播爆粗片段：

美國足壇一代狂人 言論外表一直出位 講到拉拿斯，可能不少香港球迷對他都不太了解。現年 56 歲的拉拿斯在美國足壇可謂無人不曉，他在球員時代司職中堅，曾代表美國國家隊上陣 96 次。在 1994 年美國世界盃中，拉拿斯憑藉一身標誌性的狂野長髮及紅色鬍鬚，給全球球迷留下了深刻印象。他更是歷史上首位登陸意甲聯賽的美國職業球員，曾效力意甲球隊帕多瓦。 退役後的拉拿斯轉戰幕後，曾先後出任聖荷塞地震、紐約大都會明星（現紐約紅牛）以及洛杉磯銀河等美職聯球會的總經理或主席，更於 2007 年一手策劃了碧咸（David Beckham）加盟洛杉磯銀河的世紀轉會。

如今，拉拿斯作為 FOX 體育台的當家足球評述員，作風依然辛辣，經常發表出格言論與球迷及同行交鋒，可見他無論在球場內外，都並非善男信女。