NBA總決賽｜紐約人G5反勝馬刺繼1973年後再封王 般臣膺FMVP

NBA總決賽第5場於聖安東尼奧馬刺主場舉行，紐約人再次展現後上能力，謝倫般臣（Jalen Brunson）狂轟45分下以94︰90反勝全場大部份時間領前的馬刺，場數4︰1擊敗對方，繼1973年後再度登頂，而般臣成為總決賽MVP。

謝倫般臣狂轟45分

賽前場數領前3︰1的紐約人，因唐斯早早累積多次個人犯規，令主場的馬刺多次攻入內線，全場大部份時間主隊領前。今場爭議點在第3節中段，紐約人後衛謝倫般臣（Jalen Brunson）跳射時，被馬刺雲班耶馬（Victor Wembanyama）「墊腳」，但球證未有吹。紐約人的唐斯失準全場只有2分，但般臣多次射入高難度入球，全場狂轟45分，加上祖殊赫特(Josh Hart)及米基爾布歷捷斯(Mikal Bridges)多次射入關鍵球，令紐約人在第4節大反擊，比主隊多取11分。

般臣上籃及罰球助紐約人反超前，加上馬刺迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今場多次中距離射失，全場只有7分，令紐約人作客取勝，以場數4︰1擊敗馬刺，除了報卻1999年總決賽之仇外，亦繼1973年後再度登頂。當年「禪師」積遜（Phil Jackson）以球員身份助球隊封王。