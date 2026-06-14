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體育
出版：2026-Jun-14 21:55
更新：2026-Jun-14 21:55

世界盃｜拉眼角歧視韓國女球迷　墨西哥球迷遭「起底」兼失去工作

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世界盃｜拉眼角歧視韓國女球迷　墨西哥球迷遭「起底」兼失去工作

世界盃｜拉眼角歧視韓國女球迷　墨西哥球迷遭「起底」兼失去工作

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「可否不分膚色的界限？」

四年一度的世界盃決賽週本應是全球球迷同樂的足球殿堂，然而在熱烈氣氛的背後，卻再次爆出令人痛心的種族歧視醜聞。在今屆 A 組分組賽首輪比賽，一名韓國女球迷在看台拍攝影片慶祝南韓反勝捷克時，身後一名墨西哥男球迷竟公然對鏡頭做出帶有極大侮辱性的「拉眼角」動作。影片上傳後迅速在全球社交媒體瘋傳，引起極大公憤，更導致當事人遭到全球網民「起底」，最終因其公職與專業背景曝光而被迫公開道歉並引咎辭職。

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網紅看台自拍驚現歧視動作　「起底」後發現歧視男為協會會長

這宗極具爭議的風波發生在今屆世界盃 A 組分組賽期間。在網絡上擁有數百萬粉絲的韓國知名網紅 inocat_t，親自遠赴墨西哥瓜達拉哈拉體育場，為南韓國家隊應援。眼見國家隊最終成功以 2:1 力克對手，inocat_t 興奮地在觀眾席上拿起手機錄製短片與粉絲分享喜悅。豈料，一名身穿墨西哥球衣的男子突然出現在鏡頭後方，先是嬉皮笑臉地揮手，隨後竟用雙手食指將雙眼向後扯，做出嘲諷東亞裔人士特徵的「拉眼角」歧視動作。

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尹秀珍事後在社交平台分享這段影片，並傷感地寫道：「我遠道而來墨西哥看世界盃，就是要被歧視嗎？」影片旋即引發兩國網民熱烈討論。由於墨西哥是今屆賽事的主辦國之一，此等有失待客之道的惡行不僅激怒了韓國網民，連大批墨西哥當地球迷亦深感羞恥，主動展開「起底」。

inocat_t被歧視一幕：

事件引起軒然大波　「歧視男」引咎辭職

在群情洶湧下，該男子的身份隨之曝光，涉事男子為墨西哥哈利斯科州測量工程師學會會長米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。眼見事件愈演愈烈，米拉蒙特斯在「潛水」兩日後，終於在輿論壓力下發布道歉影片，承認自己做出了「完全錯誤的事」，並宣布已辭去學會會長職務，為自己不理智的個人行為承擔後果，而哈利斯科州測量工程師學會亦表示會深入調查事件。

歧視亞裔非先例　綠茵場上「拉眼角」屢禁不止

事實上，這類針對亞裔人士的「拉眼角」動作在足球世界早已屢見不鮮。在韓國職業足球聯賽（K聯賽）中，全北現代的助教泰利高（Mauricio Taricco）就曾因向裁判做出相同的種族歧視手勢，最終被重罰停賽 5 場並請辭。而在歐洲賽場，荷乙聯賽亦曾爆出球迷在看台向中國球員做出「拉眼角」手勢的歧視爭議。

另外，最為人熟知的是現效力皇家馬德里的烏拉圭中場費特歷高華維迪（Federico Valverde）。他於2017年在韓國舉行的U20世界盃入球後，做出「拉眼角」動作慶祝，事後遭到全球輿論瘋狂炮轟。世界盃理應是凝聚不同文化、宣揚平等和尊重的舞台，如此醜陋的歧視行徑在今屆賽事再次上演，無疑為這項體壇盛事抹上了不光彩的污點。

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