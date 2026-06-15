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體育
出版：2026-Jun-15 02:59
更新：2026-Jun-15 02:59

世界盃｜庫拉索一度攻入歷史首球扳平　德國狂轟七粒大勝揚威

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世界盃｜無懼庫拉索攻入歷史首球　德國狂入七球大勝揚威（路透社）

世界盃｜無懼庫拉索攻入歷史首球　德國狂入七球大勝揚威（路透社）

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德國對上兩屆世界盃都未能從分組賽突圍而出，今屆誓要打破此尷尬紀錄，今屆世盃首仗對陣歷史上第一次打入決賽週的中美洲球隊庫拉索。

雖然「日耳曼軍團」於上半場一度被庫拉索追平，但始終技勝一籌，全場以7:1擊敗對手，有驚無險之下贏得今屆首場分組賽。

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庫拉索21分鐘創歷史　德國有驚無險半場領先

德國於E組分組賽面對世界排名只有82名的庫拉索，「日耳曼軍團」開賽便銳意狂攻，僅6分鐘便打開紀錄，中場菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）與科利安華迪斯（Florian Wirtz）做「撞牆」入禁區後，馬上「燙射」遠柱得手。

正當所有球迷都以為今場是德國隊能夠輕鬆獲勝時，21分鐘劇情大反轉。德國隊的舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）於禁區內解圍不遠，雖然這名效力多蒙特的中堅其後能夠封截到盧卡迪亞（Jurgen Locadia）的射門，但皮球碰巧落到禁區頂的科文尼斯亞（Livano Comenencia）腳下，這名庫拉索中場隨即左腳勁射，皮鞋應聲破網。這個入球為庫拉索世盃歷史第一球，亦令他們追成1:1平手。

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庫拉索世盃首球逐格睇：

庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社） 庫拉索歷史性打入世界盃決賽週，首場比賽便取得入球。（路透社）

然而庫拉索防守集中力始終不足，一兩次防守失誤釀成大錯。舒洛達碧克於38分鐘接應角球，在完全無人看管的情況下頂入，為德國反超2:1；然後補時階段，菲歷斯尼美查於禁區被侵犯，夏維斯（Kai Havertz）主射12碼中鵠。「日耳曼軍團」有驚無險下，半場領先3:1。

德國換邊繼續發功　連取四球取「開門紅」

下半場德國得勢不饒人，穆斯亞拿（Jamal Musiala）換邊後僅兩分鐘便以一記右路窄位施射，以迅雷不及掩耳之勢取得入球。左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）與後備入替的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）於68分鐘在禁區內「撞牆」配合後勁射破網；丹尼斯烏達夫助攻後，隨後便接應傳中再入一球；夏維斯臨完場前再入一球「埋齋」，最終德國以7:1大勝庫拉索。

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德國大勝一場過後，升上E組首名。由於今屆世盃新增8隊最佳第3名都可以出線淘汰賽，暫時坐擁6個得失球的德國，出線機會可謂高唱入雲。

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