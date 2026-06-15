世界盃｜庫拉索一度攻入歷史首球扳平　德國狂轟七粒大勝揚威

德國對上兩屆世界盃都未能從分組賽突圍而出，今屆誓要打破此尷尬紀錄，今屆世盃首仗對陣歷史上第一次打入決賽週的中美洲球隊庫拉索。 雖然「日耳曼軍團」於上半場一度被庫拉索追平，但始終技勝一籌，全場以7:1擊敗對手，有驚無險之下贏得今屆首場分組賽。

庫拉索21分鐘創歷史 德國有驚無險半場領先 德國於E組分組賽面對世界排名只有82名的庫拉索，「日耳曼軍團」開賽便銳意狂攻，僅6分鐘便打開紀錄，中場菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）與科利安華迪斯（Florian Wirtz）做「撞牆」入禁區後，馬上「燙射」遠柱得手。 正當所有球迷都以為今場是德國隊能夠輕鬆獲勝時，21分鐘劇情大反轉。德國隊的舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）於禁區內解圍不遠，雖然這名效力多蒙特的中堅其後能夠封截到盧卡迪亞（Jurgen Locadia）的射門，但皮球碰巧落到禁區頂的科文尼斯亞（Livano Comenencia）腳下，這名庫拉索中場隨即左腳勁射，皮鞋應聲破網。這個入球為庫拉索世盃歷史第一球，亦令他們追成1:1平手。

庫拉索世盃首球逐格睇：

然而庫拉索防守集中力始終不足，一兩次防守失誤釀成大錯。舒洛達碧克於38分鐘接應角球，在完全無人看管的情況下頂入，為德國反超2:1；然後補時階段，菲歷斯尼美查於禁區被侵犯，夏維斯（Kai Havertz）主射12碼中鵠。「日耳曼軍團」有驚無險下，半場領先3:1。 德國換邊繼續發功 連取四球取「開門紅」 下半場德國得勢不饒人，穆斯亞拿（Jamal Musiala）換邊後僅兩分鐘便以一記右路窄位施射，以迅雷不及掩耳之勢取得入球。左閘尼敦布朗（Nathaniel Brown）與後備入替的丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）於68分鐘在禁區內「撞牆」配合後勁射破網；丹尼斯烏達夫助攻後，隨後便接應傳中再入一球；夏維斯臨完場前再入一球「埋齋」，最終德國以7:1大勝庫拉索。