世界盃｜無懼庫拉索攻入歷史首球　德國狂入七球大勝揚威

德國對上兩屆世界盃都未能從分組賽突圍而出，今屆誓要打破此尷尬紀錄，今屆世盃首仗對陣歷史上第一次打入決賽週的中美洲球隊庫拉索。

雖然「日耳曼軍團」於上半場一度被庫拉索追平，但始終技勝一籌，全場以 7:1 擊敗對手，有驚無險之下贏得今屆首場分組賽。