世界盃｜阿密特迪亞路完場前做功臣　科特迪瓦絕殺厄瓜多爾取三分

在同組德國大炒庫拉索7:1後，厄瓜多爾與科特迪瓦隨即對碰，今場可謂對於爭奪E組次名的關鍵一戰。 厄瓜多爾於比賽中兩度「中楣」，始終未能攻破對手大門，最終埋下伏線。阿密特迪亞路（Amad Diallo）於90分鐘一記絕殺，帶領科特迪瓦以1:0擊敗厄瓜多爾，取得出線關鍵3分。

幸運之神不眷顧 厄瓜多爾半場兩度「中楣」失機 兩隊於比賽初段不乏黃金機會—厄瓜多爾前鋒安拿華倫西亞（Enner Valencia）於11分鐘接應軒卡派爾（Piero Hincapie）傳中，在無人看管的情況下竟然射高；而科特迪瓦翼鋒巴索馬拿托尼（Bazoumana Toure）於16分鐘的窄位施射亦被厄瓜多爾門將加連迪斯（Hernan Galindez）僅僅撲出。 及至23分鐘，約翰耶保亞（John Yeboah）於前場搶截成功，於右路禁區頂起腳「中楣」，未能打開紀錄。30分鐘厄瓜多爾再次不幸，艾倫明達（Alan Minda）半單刀再度「中楣」。未能打開紀錄的厄瓜多爾，上半場僅能與科特迪瓦打和0:0。

阿密特迪亞路後備入替成奇兵 換邊後，「中楣」事件繼續發生，今次落到科特迪瓦。華希（Elye Wahi）於53分鐘接應尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）傳中撞射又再「中楣」，看來今場兩隊球運欠奉。 正當所有球迷都以為今場比賽將會成為今屆賽事首場零入球和局，但後備入替的迪亞路於90分鐘禁區內撞射得手，成功在臨完場前絕殺厄瓜多爾。厄瓜多爾上半場兩度「中楣」，為不敵對手埋下伏線。