世界盃｜瑞典艾耶利「倒戈」梅開二度　大勝突尼西亞上榜首

死亡之組F組，首戰已證明這組首支「魚腩」。瑞典在白禮頓的耶辛艾耶利（Yasin Ayari）梅開二度，加上約基利斯（Viktor Gyokeres）與阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）合作炮製兩球，為瑞典大勝突尼西亞5:1，球隊隨即登上榜首，在8支球隊可以以第3名出線下，瑞典相信已很大機會取得32強資格。
同組的荷蘭與日本握手言和之下，瑞典能否在死亡之組爭出線，就要看這場對突尼西亞。艾耶利在7分鐘把握到突尼西亞門將在出迎打出不遠，禁區頂一個冷箭為瑞典隊打開紀錄，這是瑞典自1990年的布連（Tomas Brolin）之後，瑞典在世界盃最年輕的入球球員，但他拒絕慶祝，原因是他父親出生突尼西亞。
瑞典之後有利物浦的前鋒伊沙克，在30分鐘接應約基利斯的傳送，在禁區內為瑞典拉開兩球。不過，突尼西亞完半場前的43分鐘，由列基克（Omar Rekik）把握機會，為球隊半場追至1:2。
史雲貝治成世界盃最快後備上陣入波
然而換邊後仍是瑞典的天下，全場射門13:6，瑞典不是浪費機會的隊伍。伊沙克在59分鐘投桃報李，助攻約基利斯，為瑞典再度拉開比數。86分鐘一個罰球機會，後備上陣的史雲貝治（Mattias Svanberg）把握對手走漏，門前掃入成4:1，他成為了世界盃後備入場最快入球的球員，僅12秒。而有突尼西亞血統的艾耶利在補時6分鐘，再一次禁區頂射入，令瑞典得以5:1大勝突尼西亞。
瑞典贏波後，以3分壓過荷蘭及日本升上第1位，由於12個分組有8支最佳第3名可以晉級32強，對於瑞典來說，大勝一仗對爭取出線非常有利。