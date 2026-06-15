世界盃｜瑞典艾耶利「倒戈」梅開二度　大勝突尼西亞上榜首

死亡之組F組，首戰已證明這組首支「魚腩」。瑞典在白禮頓的耶辛艾耶利（Yasin Ayari）梅開二度，加上約基利斯（Viktor Gyokeres）與阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）合作炮製兩球，為瑞典大勝突尼西亞5:1，球隊隨即登上榜首，在8支球隊可以以第3名出線下，瑞典相信已很大機會取得32強資格。

同組的荷蘭與日本握手言和之下，瑞典能否在死亡之組爭出線，就要看這場對突尼西亞。艾耶利在7分鐘把握到突尼西亞門將在出迎打出不遠，禁區頂一個冷箭為瑞典隊打開紀錄，這是瑞典自1990年的布連（Tomas Brolin）之後，瑞典在世界盃最年輕的入球球員，但他拒絕慶祝，原因是他父親出生突尼西亞。