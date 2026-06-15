世界盃｜兩度落後卻永不放棄　日本絕地逼和荷蘭展韌力

世界盃「死亡之組」展開！
本屆 F 組由荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞組成，是平均世界排名最高的分組。首場比賽由「橙衣軍團」荷蘭對陣「藍武士」日本。日本在今場比賽雖然兩度落後，但先有中村敬斗的遠射破網，再有鎌田大地臨完場前的入球，以 2:2 逼和荷蘭。
半場合演悶戰 鈴木彩艷表現搶鏡
強強對碰，節奏自然較慢，尤其是兩隊身處「死亡之組」，自然保守至上。
荷蘭上半場控球率雖然佔優，然而當耶爾馬倫（Donyell Malen）開賽初段的轉身施射，還是他其後的頭槌攻門，都被日本門將鈴木彩艷救出。
至於日本雖有零星反擊，中村敬斗以及上田綺世於臨完半場前皆有兩次機會，但都未能破門，上半場兩隊以 0:0 打成平手。
下半場雙方鬥攻 日本臨完場前絕地逼和
換邊後兩隊「搏拳」，鬥得燦爛。荷蘭後防定海神針雲迪克（Virgil van Dijk）於 50 分鐘接應格雲貝治（Ryan Gravenberch）傳中頭槌頂入，這個由兩名利物浦球員造成的入球為「橙衣軍團」領先 1:0。
隨後中村敬斗於 57 分鐘禁區外遠射得手，為日本追平 1:1。僅僅 7 分鐘後，森馬維（Crysencio Summerville）於右路禁區邊回敬一記冷箭，鈴木彩艷只能看著皮球入網，荷蘭反超前 2:1。森馬維僅僅 11 日前才首次為荷蘭國家隊上陣，豈料今場正選上陣就取得入球。
及至 89 分鐘，神奇一幕出現。小川航基接應角球一頂，皮球「省中」鎌田大地改變方向入網。下半場兩度落後，仍能追平，「藍武士」展現驚人不屈意志。
兩隊各一言和後，日本憑著較少黃牌數，壓過同得一分的荷蘭升上 F 組榜首。