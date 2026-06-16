世界盃｜奇蹟守和西班牙背後　佛得角中堅功臣竟從LinkedIn招攬？

世界盃舞台向來不缺奇蹟，但誰能想到，一支人口僅有約 52 萬的非洲島國球隊，竟然能在決賽週「地標戰」，奇蹟地逼和奪標熱門「狂牛軍團」西班牙？ 在剛結束的 H 組分組賽中，歷史性首次殺入世界盃決賽週的佛得角，憑藉堅韌無比的防守爆冷以 0:0 守和西班牙。而這場「歷史一戰」的防守功臣，全場凍結西班牙鋒線的中堅羅拔圖盧比斯（Roberto 'Pico' Lopes），其國家隊生涯的起點，竟然源自一封差點被他當作垃圾郵件刪除的 LinkedIn 訊息。

誤當主教練邀請為垃圾訊息 險些錯過世界盃舞台 在愛爾蘭都柏林出生的羅拔圖路比斯，現年33歲，目前效力愛爾蘭超級聯賽球會沙姆洛克流浪（Shamrock Rovers）。由於父親是佛得角人，令他擁有代表這個非洲島國的資格。然而在愛爾蘭球壇打滾多年的他，從未想過自己能與國際賽舞台扯上關係。 這一切的奇妙旅程，始於 2018 年。當時的佛得角國家隊教練雷阿古斯（Rui Aguas）為了擴充陣容，在全球搜尋擁有佛得角血統的球員。他在職業社交平台 LinkedIn 上找到了路比斯，並用葡萄牙語發送了一封誠邀他加入國家隊的私訊。路比斯當時直接忽視，事後笑言：「這個帳戶是我在大學時期建立的，平時極少使用。當我看到一封用葡萄牙語寫成的訊息時，我直覺認為這是某種推銷或垃圾郵件，因此完全沒有理會。」

幸好雷阿古斯並未放棄。足足過了九個月，雷阿古斯再次用英語發送訊息，詢問他是否有考慮過之前的提議。這時路比斯才恍然大悟，連忙將第一封葡萄牙語訊息翻譯，才驚覺這是國家隊的徵召邀請。路比斯表示：「我當時真的覺得自己太無禮了！我馬上用英語回覆並致歉，表示自己非常樂意成為球隊的一員，一切就這樣開始了。」

曾兼職按揭顧問 LinkedIn改變足球人生 在踏上國際賽舞台之前，路比斯不得不向現實低頭。在愛爾蘭聯賽踢球的收入並不算豐厚，為了生計，他曾在都柏林一間銀行兼職擔任按揭顧問，一邊辦理房屋貸款，一邊參與波希米亞人（Bohemians FC）的半職業訓練。 「當時我認為單靠足球很難維持生計，所以必須為未來打算。」不過路比斯很快發現自己對銀行工作不感興趣，決定全心投入足球，轉投沙姆洛克流浪成為全職職業球員。 這個決定，加上後來在 LinkedIn 上的機緣巧合，徹底改變了他的人生軌跡。自 2019 年首次代表佛得角上陣以來，他成為了球隊防線的定海神針，不僅帶領球隊闖入非洲國家盃八強，如今更成功協助國家隊搭上世界盃決賽週的「尾班車」。

路比斯感嘆，足球帶他去了許多以前從未想像過的地方：「我以前連度假都不會去這些地方。現在我能夠代表國家上陣，在世界最大的體育盛事上展示我們家族的名字，這讓我感到無比自豪。」

奇蹟守和西班牙 羅拔圖盧比斯奮不顧身救波成關鍵 在佛得角首場分組賽中，羅拔圖盧比斯與隊面對實力高出幾班、擁有眾多頂級球星的西班牙。佛得角全軍退守，由路比斯領軍的防線點水不漏，令西班牙的傳控戰術難以滲透。西班牙全場控球率高達七成，但在佛得角的銅牆鐵壁面前始終無法攻破大門，最終佛得角爆冷守和西班牙，以一場讓全世界球迷都大跌眼鏡的 0:0 和局完結。 羅拔圖盧比斯曾於比賽 88 分鐘封截「狂牛軍團」前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）的近門施射，對於守和西班牙相當關鍵。

佛得角球員賽後感動落淚：