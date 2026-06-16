世界盃2026最令人意外賽果，由人口只有約52萬、比觀塘區人口更少的佛得角守和西班牙0︰0開始。7次救出西班牙起腳助佛得角保持不失的40歲門將禾仙夏（Vozinha）在賽後感動落淚。他曾想過放棄，但仍然選擇堅持，最終夢想成真，踏上世界盃大舞台。

IG Followers爆升至近500萬

禾仙夏IG由賽前的4.5萬Followers，一夜間爆升至466萬，連他自己也沒有想到小時候父母不在身邊，家境清貧得買不起足球可以在世界盃成為大紅人。青年時期的禾仙夏初時只能在業餘球隊訓練，練波後執垃圾賣錢，以賺取到外國試腳的費用。在安哥拉、摩爾多瓦、葡萄牙打滾多年，換來出色的位置感、準確的出迎時機。