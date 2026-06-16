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體育
出版：2026-Jun-16 05:09
更新：2026-Jun-16 05:09

世界盃｜盧卡古後備入替有貨交　助比利時逼和埃及

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世界盃｜盧卡古後備入替有貨交　助比利時逼和埃及（路透社）

世界盃｜盧卡古後備入替有貨交　助比利時逼和埃及（路透社）

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埃及至今仍未獲得世界盃歷史首勝，於今場 G 組首場分組賽面對曾經兩度入四強的比利時。雖有艾蘇亞（Emam Ashour）於上半場一記絕妙遠射破網，惜未能守到最後，比利時憑著一個「烏龍球」追平，最終兩隊互一言和，打成 1:1 平手。

埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社） 埃及奇兵遠射得手　半場領先一球（路透社）

埃及奇兵遠射得手　半場領先一球

雙方甫開賽都比較保守，大多保持控球在腳，試探對方。及至 20 分鐘埃及翼鋒艾蘇亞突然於禁區外施放冷箭，射門何其急勁，就連比利時門神高圖爾斯（Thibaut Courtois）都鞭長莫及，皮球應聲破網，埃及領先 1:0。

失球後的比利時反撲無力，埃及上半場以 1:0 領先。

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盧卡古後備入替有作為　製「烏龍球」助追平

換邊後比利時積極反擊，先有中場核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）於 53 分鐘主射罰球中柱；盧卡古（Romelu Lukaku）於 66 分鐘後備入替馬上建下奇功，右閘梅尼亞（Thomas Meunier）傳中時牽制著兩名埃及守衛，令埃及右閘穆罕默德漢尼（Mohamed Hany）將皮球撞入自己龍門，比利時憑著一記「烏龍球」追平 1:1，最終兩隊亦維持此比數到完場。

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兩隊各一言和，各取一分，然而同組還有實力較弱的伊朗及新西蘭，估計出線機會尚高。倘若埃及意在力爭世盃歷史首勝，未來賽程要對伊朗及新西蘭，冀能再次把握機會。

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