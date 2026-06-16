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體育
出版：2026-Jun-16 10:32
更新：2026-Jun-16 16:40

世界盃｜佛德角門將禾仙夏25歲前曾為試腳執垃圾 IG Followers突破600萬

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世界盃｜佛德角門將禾仙夏（Vozinha）25歲前曾為試腳執垃圾 永不放棄終圓夢（ap）

世界盃｜佛德角門將禾仙夏（Vozinha）25歲前曾為試腳執垃圾 永不放棄終圓夢（ap）

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世界盃2026最令人意外賽果，由人口只有約52萬、比觀塘區人口更少的佛得角守和西班牙0︰0開始。7次救出西班牙起腳助佛得角保持不失的40歲門將禾仙夏（Vozinha）在賽後感動落淚。他曾想過放棄，但仍然選擇堅持，最終夢想成真，踏上世界盃大舞台。

IG Followers爆升破600萬

禾仙夏IG由賽前的4.5萬Followers，一夜間爆升至606萬（截至6月16日下午4時45分），賽後他出Post短時間獲得近100萬Likes、3.4萬個留言及1.2萬次轉載。相信連他自己也沒有想到小時候父母不在身邊，家境清貧得買不起足球可以在世界盃成為大紅人。青年時期的禾仙夏初時只能在業餘球隊訓練，練波後執垃圾賣錢，以賺取到外國試腳的費用。在安哥拉、摩爾多瓦、葡萄牙打滾多年，換來出色的位置感、準確的出迎時機。

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禾仙夏（Vozinha）7次撲出西班牙起腳。（ap） 禾仙夏（Vozinha）7次撲出西班牙起腳。（ap） 禾仙夏（Vozinha）曾想過放棄，但他選擇堅持。（ap） 禾仙夏（Vozinha）感謝全世界的佛得角人。（路透） 禾仙夏（Vozinha）賽和西班牙後哭成淚人。（路透） 禾仙夏（Vozinha）成為今屆世界盃紅人（ap） 禾仙夏（Vozinha）成為今屆世界盃紅人（ap） 禾仙夏（Vozinha曾為試腳費用，執垃圾變賣（ap）

足球路並不容易，他曾想過掛靴，走不一樣的路。但因隊友支持鼓勵，選擇繼續追夢︰「佛得角足總沒有錢也沒有基建和人脈，有時作客旅程很困難，需要轉很多次車才踢到一場比賽，但我們永不放棄。」

世界排名67位的佛得角，賽和冠軍大熱兼應屆歐洲國家盃盟主西班牙，禾仙夏賽後感動得哭成淚人︰「我在祖父母栽培下長大，但他們沒有機會看到這一刻。我們一生都在努力，就只為把夢想變成現實。我現在40歲，但25歲前仍未能成為職業足球員，這是我一直努力不放棄的回報。球迷大叫我的名字十分惑動，謝謝所有球迷，也謝謝世界各地的所有佛得角人。」被問到如果可以回到過去，這名1.89米門將說︰「我會告訴18歲的自己，為你自豪，這一切都值得。」

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佛得角門將禾仙夏（Vozinha）昨日IG Followers約為4.5萬 截至6月16日下午4時45分，佛得角門將禾仙夏（Vozinha）IG Followers達606萬
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「我知道不能守住全部射門，但我為了隊友努力，如果可以保持3場不失球，就可以晉級，我會想看到這一天。」禾仙夏將在6月22日早上6時帶領佛得角鬥烏拉圭，再於6月27日早上8時對沙特阿拉伯，完成夢想後，禾仙夏繼續向下一個目標進發。

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