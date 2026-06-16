世界盃｜烏拉圭主帥官方相引熱議　比爾沙親自回應：我又唔係模特兒

國際足協（FIFA）在各隊名單落實之後，開始為各隊拍攝官方的個人及隊照。然而在網上，烏拉圭領隊的比爾沙（Marcelo Biesla）成為討論焦點。原因是眾多教練雖然各有表情和動作，不過個個都望鏡頭，就唯獨比爾沙一個望地下，結果這張奇異的官方照就在網上流傳。比爾沙在對沙射阿拉伯的比賽後解釋事件。

70歲的比爾沙都是有脾氣的老帥，在球隊與沙特踢平1:1之後，竟然有記者問及他官方照片的問題。他表示：「我沒有甚麼可以解釋，那張相就是這樣拍下。我不是模特兒，我沒有甚麼可以回應。我是否也應該解釋為甚麼我不看那些正在（記者會）發言的人呢？我對此沒有甚麼解釋。」據報他其實是不滿這些「商業行為」，故意不面向鏡頭。