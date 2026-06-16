世界盃｜烏拉圭主帥官方相引熱議　比爾沙親自回應：我又唔係模特兒

國際足協（FIFA）在各隊名單落實之後，開始為各隊拍攝官方的個人及隊照。然而在網上，烏拉圭領隊的比爾沙（Marcelo Biesla）成為討論焦點。原因是眾多教練雖然各有表情和動作，不過個個都望鏡頭，就唯獨比爾沙一個望地下，結果這張奇異的官方照就在網上流傳。比爾沙在對沙射阿拉伯的比賽後解釋事件。
70歲的比爾沙都是有脾氣的老帥，在球隊與沙特踢平1:1之後，竟然有記者問及他官方照片的問題。他表示：「我沒有甚麼可以解釋，那張相就是這樣拍下。我不是模特兒，我沒有甚麼可以回應。我是否也應該解釋為甚麼我不看那些正在（記者會）發言的人呢？我對此沒有甚麼解釋。」據報他其實是不滿這些「商業行為」，故意不面向鏡頭。
比爾沙：我又沒做錯事
然而，比爾沙其實又很想說說這件事。在簡單回應其他問題後，他表示：「我認為我們需要解釋的事情是有限度的。我抬頭看看，又低頭看看，是不是有太多事情需要解釋？有些情況根本不需要解釋。我們沒有必要去做模特兒。那些事根本毫無根據，我又沒做錯事。」
事實上，在其他的47位領隊之中，也不是個個拍得「靚靚仔仔」，但就只有比爾沙低頭。在其他的領隊中，英格蘭的杜曹（Thomas Tuchel）就一臉無奈又像垂頭喪氣，希望在比賽時不會這樣。而巴西的安察洛堤（Carlo Ancelotti）看來像是老人院的照片。當然，有型的都不少，特別是最有時尚觸覺的法國人，法國隊主帥的迪甘斯（Didier Deschamps）與墨西哥的阿古尼（Javier Aguirre），雙手放前既有威嚴又優雅。