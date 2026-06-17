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體育
出版：2026-Jun-17 08:12
更新：2026-Jun-17 08:12

世界盃｜神鋒首戰！　夏蘭特梅開二度率挪威挫伊拉克

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世界盃｜神鋒首戰！　夏蘭特梅開二度助挪威挫伊拉克（路透社）

世界盃｜神鋒首戰！　夏蘭特梅開二度助挪威挫伊拉克（路透社）

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兩支久違世盃的球隊—距離挪威對上一次參加決賽週是 28 年前，而伊拉克則是 40 年前。兩軍對碰，挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）備受矚目。首戰世界盃，「神鋒」沒有讓挪威失望，個人取得兩個入球，率領挪威以 4:1 擊敗伊拉克。

夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社） 夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社） 夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社） 夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社） 夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社） 夏蘭特半場梅開二度，宣佈神鋒來襲世界盃。（路透社）

夏蘭特世盃開齋　伊拉克頭槌追平

今場為挪威與伊拉克歷史上首度對陣，全場焦點落在挪威神鋒夏蘭特身上。此子不負眾望，於 29 分鐘接應大衛禾菲（David Moller Wolfe）左路傳中近門撞入，射入自己於世盃決賽週的第一球，協助挪威領先 1:0。

隨後伊拉克中場艾阿馬利（Amir Al-Ammari）於 39 分鐘無人看管下左路傳中，艾耶敏侯辛（Aymen Hussein）銅頭一揮破網，追平 1:1。

伊拉克頭槌追平。（路透社）

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伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球

然而伊拉克門將謝拉侯辛（Jalal Hassan）於 43 分鐘一次災難式犯錯，令伊拉克再度落後。當時謝拉侯辛接應回傳遲遲未解圍，步大力雄的夏蘭特赫然殺到門前，謝拉侯辛解圍時「省中」夏蘭特反彈入網。夏蘭特對入球的渴望，化為他對皮球的步步追趕，這個入球絕非僥倖，為夏蘭特勤力逼搶的成果。

最終挪威憑著夏蘭特上半場梅開二度，以 2:1 領先伊拉克的比數返回更衣室。

伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社） 伊拉克門將大意犯錯　夏蘭特半場入兩球（路透社）

下半場再入兩球　挪威打開勝利之門

下半場兩隊節奏明顯放緩，直至下半場「飲水休息」前都沒有具威脅埋門。然而挪威始終技勝一籌，後備入替的中堅奧斯迪格（Leo Ostigard）於 76 分鐘接應角球頂入，為挪威擴大比分至 3:1。

臨完場前一分鐘，夏蘭特於禁區內頭槌二傳，為伊拉克入球的艾耶敏侯辛不慎將皮球撞入網，這個「烏龍球」令挪威最終以 4:1 大勝一場，取得今屆世盃首場勝仗。

下半場再入兩球　挪威打開勝利之門（路透社）

下半場再入兩球　挪威打開勝利之門（路透社）

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挪威大勝一場後，以較佳得失球壓過早前順利勝出的法國，升上 I 組榜首。兩隊將於分組賽最後一輪對碰，相信將會成為最後一輪分組賽最矚目的比賽。

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