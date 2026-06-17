世界盃｜神鋒首戰！　夏蘭特梅開二度率挪威挫伊拉克

兩支久違世盃的球隊—距離挪威對上一次參加決賽週是 28 年前，而伊拉克則是 40 年前。兩軍對碰，挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）備受矚目。首戰世界盃，「神鋒」沒有讓挪威失望，個人取得兩個入球，率領挪威以 4:1 擊敗伊拉克。

隨後伊拉克中場艾阿馬利（Amir Al-Ammari）於 39 分鐘無人看管下左路傳中，艾耶敏侯辛（Aymen Hussein）銅頭一揮破網，追平 1:1。

今場為挪威與伊拉克歷史上首度對陣，全場焦點落在挪威神鋒夏蘭特身上。此子不負眾望，於 29 分鐘接應大衛禾菲（David Moller Wolfe）左路傳中近門撞入，射入自己於世盃決賽週的第一球，協助挪威領先 1:0。

伊拉克門將大意犯錯 夏蘭特半場入兩球

然而伊拉克門將謝拉侯辛（Jalal Hassan）於 43 分鐘一次災難式犯錯，令伊拉克再度落後。當時謝拉侯辛接應回傳遲遲未解圍，步大力雄的夏蘭特赫然殺到門前，謝拉侯辛解圍時「省中」夏蘭特反彈入網。夏蘭特對入球的渴望，化為他對皮球的步步追趕，這個入球絕非僥倖，為夏蘭特勤力逼搶的成果。

最終挪威憑著夏蘭特上半場梅開二度，以 2:1 領先伊拉克的比數返回更衣室。