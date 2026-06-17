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體育
出版：2026-Jun-17 11:25
更新：2026-Jun-17 11:25

世界盃｜衞冕阿根廷美斯帽子戲法　輕取阿爾及利亞

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美斯帽子戲法，帶領阿根廷3:0大勝阿爾及利亞。(路透社)

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上屆冠軍的阿根廷展開衞冕之路，球王美斯（Lionel Messi）就以君臨天下之勢，個人首次在決賽周帽子戲法，證明寶刀未老，並為阿根廷以3:0輕取阿爾及利亞。

在法國的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與挪威的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）同日梅開二度，38歲的美斯隨後出場未有失威，他也是成為首位第6次在世界盃上陣球員，因為基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙周三（17日）才登場。

世界盃｜麥巴比首戰即「起孖」　法國擊敗塞內加爾響頭炮

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在肯薩斯城的比賽，阿爾及利亞雖然8分鐘率先破門，但是視像助理裁判（VAR）點出越位，入球無效。阿爾及利亞未能領先，機會落在阿根廷，美斯17分鐘禁區外的遠射，收死名將之後的盧卡施丹（Luca Zidane），真正美斯收死施丹。其實美斯之後再有入球，不過同樣越位在先，阿根廷半場領先1球。

美斯首次決賽周帽子戲法　追平高路斯入球紀錄

換邊之後仍是美斯的天下，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在60分鐘一次遠射，小施丹雖然擋住，但落在美斯面前，球王自然不客氣，射入個人第15個世界盃入球，已追平另一位朗拿度，巴西「外星人」朗拿度（Ronaldo）的世界盃入球。 76分鐘，美斯再一次在禁區頂起腳，今次射另一邊角，為阿根廷贏到3:0，同時他以16個世界盃入球，追平德國高路斯（Miroslav Klose）的紀錄，二人平分世界盃史上神射手的美譽。同時也是美斯個人首次在決賽周帽子戲法。

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阿根廷在80分鐘由歷高柏斯（Nico Paz）入替美斯，讓這位阿根廷球王在掌聲中離場，阿根廷亦籍美斯的3個入球，以3:0輕取阿爾及利亞。阿根廷下一仗會對奧地利。

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美斯3個入球

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