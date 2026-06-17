世界盃｜伊拉克入球功臣艾耶敏侯辛　H先生連橫不幸事件

伊拉克40年來首次在世界盃比賽，艾耶敏侯辛（Aymen Hussein）雖然一度為這支中東球隊追平，但是他最後還有一個烏龍球，令球隊輸1:4。這位30歲的前鋒，不單在球場上表現起伏，人生以至前來世界盃的路途都是崎嶇不平。

伊拉克的主教練格拉咸阿諾特（Graham Arnold）是這樣評價侯辛：「他是那種在禁區內很難控制的球員，因此我很高興和自豪有他在陣。」侯辛的人生本身就充滿不幸，在他12歲那年，他的父親作為伊拉克的士兵，在為家中購買建築物料時，被恐怖組織阿爾蓋達射殺。在幾年後，他的兄長又被綁架，至今下落不明。侯辛曾在一個訪問中表示：「我曾經打算放棄足球來照顧我的家人，但被我媽媽拒絕。」