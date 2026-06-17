世界盃｜伊拉克入球功臣艾耶敏侯辛　H先生連橫不幸事件

伊拉克40年來首次在世界盃比賽，艾耶敏侯辛（Aymen Hussein）雖然一度為這支中東球隊追平，但是他最後還有一個烏龍球，令球隊輸1:4。這位30歲的前鋒，不單在球場上表現起伏，人生以至前來世界盃的路途都是崎嶇不平。
伊拉克的主教練格拉咸阿諾特（Graham Arnold）是這樣評價侯辛：「他是那種在禁區內很難控制的球員，因此我很高興和自豪有他在陣。」侯辛的人生本身就充滿不幸，在他12歲那年，他的父親作為伊拉克的士兵，在為家中購買建築物料時，被恐怖組織阿爾蓋達射殺。在幾年後，他的兄長又被綁架，至今下落不明。侯辛曾在一個訪問中表示：「我曾經打算放棄足球來照顧我的家人，但被我媽媽拒絕。」
在母親的支持下，侯辛得以繼續其足球生涯並帶領伊拉克一路走入世界盃。這位30歲的射手，外圍賽為伊拉克攻入12球之多，在今年3月決定性的跨區附加賽，就是他攻入致勝一球，令伊拉克2:1擊敗玻利維亞取得決賽周的席位。
入境美國被扣查7小時
然而即使去到世界盃，侯辛仍是路途崎嶇，在早前入境美國，他在芝加哥機場被美國海關人員扣留問話約7個小時才獲准入境，而同行的球隊攝影師就被拒絕。在伊拉克的首場分組賽，他在38分鐘的頭槌，一度幫伊拉克追平。可是下半場補時，他卻「擺烏龍」使伊拉克以1:4戰敗。