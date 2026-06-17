世界盃｜奧地利36年來決賽周首勝　有驚無險挫約旦

由蘭歷克（Ralf Rangnick）帶領的奧地利，在世界盃的分組賽取得首勝。球隊一度被首次出戰決賽周的約旦迫和，但籍對手的一個烏龍波及12碼，在驚險下以3:1擊敗對手全取3分。

有大師級領隊蘭歷克帶隊的奧地利，對上一次在世界盃決賽周贏波已經是1990年，當時球隊在分組最後一場贏美國2:1。之後1998年的決賽周3場不勝，自此未再晉身決賽周。而對手的約旦，今屆是首次參賽，因此一切都將是約旦的歷史。