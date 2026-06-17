世界盃｜奧地利36年來決賽周首勝　有驚無險挫約旦

由蘭歷克（Ralf Rangnick）帶領的奧地利，在世界盃的分組賽取得首勝。球隊一度被首次出戰決賽周的約旦迫和，但籍對手的一個烏龍波及12碼，在驚險下以3:1擊敗對手全取3分。
有大師級領隊蘭歷克帶隊的奧地利，對上一次在世界盃決賽周贏波已經是1990年，當時球隊在分組最後一場贏美國2:1。之後1998年的決賽周3場不勝，自此未再晉身決賽周。而對手的約旦，今屆是首次參賽，因此一切都將是約旦的歷史。
世界盃｜衞冕阿根廷美斯帽子戲法 輕取阿爾及利亞
奧地利今場先收起37歲的老牌前鋒阿拿奧杜域（Marko Arnautovic），不過球隊仍在21分鐘，由羅曼奴舒密特（Romano Schmid）禁區彎遠柱射入領先，半場奧地利一球在手。然而換邊5分鐘，世界盃新丁的約旦找到扳平機會，射手阿里奧雲（Ali Olwan）禁區頂射入，為這支亞洲代表追平。
奧地利再領先靠約旦烏龍
奧地利在67分鐘再有入球機會，約旦門將的阿布拉利亞（Yazeed Abulaila）出迎打歪，皮球落在奧地利球員腳下，後備上陣的阿拿奧杜域射入空門，不過在視像助理裁判（VAR）指出奧地利球員手臂觸球，入球無效。不過76分鐘奧地利還是再取得入球，耶辛艾阿拉比（Yazan Al-Arab）頭槌未能解圍反而漏入自己龍門，令奧地利再度領前。
到比賽補時階段，奧地的利傳中，沙林奧拜迪（Saleem Obaid）的手阻擋了皮球，球證在VAR協助下，判罰12碼。阿拿奧杜域操刀，射入他在世界盃的首個入球，而奧地利也以3:1擊敗約旦，全取3分。奧地利下一仗會對阿根廷，而約旦會對阿爾及利亞。