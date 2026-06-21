世界盃吸引男、女球迷的目光，當中日本隊中村敬斗與谷口彰悟被多間傳媒列為今屆靚仔前十球星，而梅開二度的「新西蘭陳冠希」艾利積斯（Elijah Just）、瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）同樣成為網上熱話。

被形容「太帥了」的中村敬斗 中村敬斗 日本中場-對荷蘭一役，為日本追成1︰1的中村敬斗，在入球後於網上爆紅。1.8米身高的中村可以勝任左翼及前鋒，速度突出加上技術全面，令他由大阪飛腳轉戰歐洲球壇，效力過川迪、聖圖爾登等，現時效力法甲蘭斯。有傳意甲勁旅羅馬有意羅致身價約為1000萬的中村。 中村敬斗的外表，令他成為日本日本傳媒寵兒。《週刊文春》曾以「イケメンすぎる（太帥了）」去形容中村敬斗，他2025年曾推出個人寫真書《Natural》，甚至曾被女性粉絲騷擾。六旬女子川野美由紀多次利用社交平台，私訊示愛以及提出性交要求，更涉嫌跟蹤滋擾中村。

除了足球場，中村敬斗也踏足時裝界。他今年1月曾出席Louis Vuitton巴黎時裝周，引發大眾討論及被冠以「日本隊天花板」之名。 nakamura.keito@IG followers 81萬

谷口彰悟老婆羨煞旁人 34歲的谷口彰悟為日本正選後衛，「足球版三浦春馬」俊朗五官與大眼晴以外，他因「缺乏自信」拒絕了職業球隊合約，在日本頂尖名校筑波大學畢業後，才開展職業足球員生涯，可算是日本隊的學霸。川崎前鋒出道後，谷口彰悟在卡塔爾世界盃後轉投艾雷恩球場(Al-Rayyan)，2年前加盟比利時球會聖圖爾登。 與曾於真人版《美少女戰士》演出的「真人版娜美」泉里香拍拖10年後，去年結婚時被視為「金童玉女」。 shogo_taniguchi_5@IG followers 27.3萬

其餘世界盃型男 西班牙中場加維

阿根廷中場歷高柏斯（Nico Paz）

英格蘭中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)