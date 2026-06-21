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體育
出版：2026-Jun-21 07:00
更新：2026-Jun-21 07:00

世界盃｜中村敬斗瑞典新星爭逐男神地位 谷口彰悟「新西蘭陳冠希」各有捧場客

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世界盃｜中村敬斗瑞典新星爭逐男神地位 谷口彰悟「新西蘭陳冠希」各有捧場客

世界盃｜中村敬斗瑞典新星爭逐男神地位 谷口彰悟「新西蘭陳冠希」各有捧場客

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世界盃吸引男、女球迷的目光，當中日本隊中村敬斗與谷口彰悟被多間傳媒列為今屆靚仔前十球星，而梅開二度的「新西蘭陳冠希」艾利積斯（Elijah Just）、瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）同樣成為網上熱話。

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金髮碧眼北歐王子

貝治華（Lucas Bergvall）瑞典中場-這名20歲的「北歐王子」在世界盃為瑞典後備上陣，交出1次助攻。金髮配碧眼的（Lucas Bergvall），被稱為「童話走出來的精靈」。事實上，1.87米的貝治華外表突出外，球技亦是公認具潛力。他在剛過去球季為熱刺於英超上陣23場，現時身價達4000萬歐元。

lucasbergvall@IG followers 96.7萬

世界盃｜ViuTV免費直播25場節目表

瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）有「北歐王子」之名 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）身材健碩 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）有「北歐王子」之名 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）有「北歐王子」之名 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）身高1.87米 BERGVALL (8) 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）女朋友為Mackenzie Medlock 瑞典中場貝治華（Lucas Bergvall）視野及位置感具潛力 貝治華（Lucas Bergvall）是今屆世界盃美男子之一 貝治華（Lucas Bergvall）在今屆世界盃首仗為瑞典後備上陣，交出一次助攻。（AP）

被形容「太帥了」的中村敬斗

中村敬斗 日本中場-對荷蘭一役，為日本追成1︰1的中村敬斗，在入球後於網上爆紅。1.8米身高的中村可以勝任左翼及前鋒，速度突出加上技術全面，令他由大阪飛腳轉戰歐洲球壇，效力過川迪、聖圖爾登等，現時效力法甲蘭斯。有傳意甲勁旅羅馬有意羅致身價約為1000萬的中村。

中村敬斗的外表，令他成為日本日本傳媒寵兒。《週刊文春》曾以「イケメンすぎる（太帥了）」去形容中村敬斗，他2025年曾推出個人寫真書《Natural》，甚至曾被女性粉絲騷擾。六旬女子川野美由紀多次利用社交平台，私訊示愛以及提出性交要求，更涉嫌跟蹤滋擾中村。

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除了足球場，中村敬斗也踏足時裝界。他今年1月曾出席Louis Vuitton巴黎時裝周，引發大眾討論及被冠以「日本隊天花板」之名。

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中村敬斗曾推出個人寫真書《Natural》 中村敬斗曾推出個人寫真書《Natural》 中村敬斗不時當模特兒 中村敬斗不時當模特兒 中村敬斗不時當模特兒 中村敬斗不時當模特兒 中村敬斗不時當模特兒 中村敬斗不時當模特兒 司職左翼的中村敬斗對荷蘭取得入球。 司職左翼的中村敬斗對荷蘭取得入球。 司職左翼的中村敬斗對荷蘭取得入球。 司職左翼的中村敬斗對荷蘭取得入球。 司職左翼的中村敬斗對荷蘭取得入球。

谷口彰悟老婆羨煞旁人

34歲的谷口彰悟為日本正選後衛，「足球版三浦春馬」俊朗五官與大眼晴以外，他因「缺乏自信」拒絕了職業球隊合約，在日本頂尖名校筑波大學畢業後，才開展職業足球員生涯，可算是日本隊的學霸。川崎前鋒出道後，谷口彰悟在卡塔爾世界盃後轉投艾雷恩球場(Al-Rayyan)，2年前加盟比利時球會聖圖爾登。

與曾於真人版《美少女戰士》演出的「真人版娜美」泉里香拍拖10年後，去年結婚時被視為「金童玉女」。

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谷口彰悟在日本頂尖名校筑波大學畢業後，才開展職業足球員生涯 谷口彰悟在日本頂尖名校筑波大學畢業後，才開展職業足球員生涯 谷口彰悟去年與「真人版娜美」泉里香結婚 谷口彰悟去年與「真人版娜美」泉里香結婚 谷口彰悟去年與「真人版娜美」泉里香（圖）結婚 34歲的谷口彰悟為日本正選後衛 34歲的谷口彰悟為日本正選後衛 34歲的谷口彰悟為日本正選後衛 34歲的谷口彰悟為日本正選後衛

「新西蘭陳冠希」德中混血兒

艾利積斯（Elijah Just）對伊朗梅開二度，賽後訪問片段令他被封為「新西蘭陳冠希」或「新西蘭福山雅治」。左腳踢右翼的艾利積斯在新西蘭北島出生，父親為德國人、母親為華人，其「kiwi口音」成為最受網民歡迎的原因。

艾利積斯在新西蘭球會Western Suburbs開展足球生涯，後來在丹麥及奧地利球會效力，現時效力馬瑟韋爾。身價為250萬歐元的艾利積斯，盛傳獲蘇格蘭兩大勁旅些路迪及格拉斯哥流浪招手。

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新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just） 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just）被讚外表似陳冠希及福山雅治 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just） 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just）被讚外表似陳冠希及福山雅治 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just）被讚外表似陳冠希及福山雅治 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just）被讚外表似陳冠希及福山雅治 新西蘭翼鋒艾利積斯（Elijah Just）對伊朗梅開二度
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