世界盃｜巴西半場三粒贏海地　得失球壓摩洛哥領先

5屆冠軍的巴西，在分組的第2場，憑着雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）與馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的入球，以3:0擊敗加勒比海代表的海地，並以1勝1和在分組領前。

上場與摩洛哥1:1言和，巴西今場改以根夏夥拍雲尼斯奧斯及拉芬夏比洛尼（Raphinha）在前場攻堅，這條鋒線在上半場早段已取得入球，拉芬夏建功，不過被指越位在先，入球無效。