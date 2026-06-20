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體育
出版：2026-Jun-20 10:42
更新：2026-Jun-20 10:42

世界盃｜巴西半場三粒贏海地　得失球壓摩洛哥領先

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巴西隊以3:0大勝海地，分組1勝1和。(路透社)

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5屆冠軍的巴西，在分組的第2場，憑着雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）與馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）的入球，以3:0擊敗加勒比海代表的海地，並以1勝1和在分組領前。

上場與摩洛哥1:1言和，巴西今場改以根夏夥拍雲尼斯奧斯及拉芬夏比洛尼（Raphinha）在前場攻堅，這條鋒線在上半場早段已取得入球，拉芬夏建功，不過被指越位在先，入球無效。

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不過巴西隊在23分鐘還是先開紀錄的一隊，雲尼斯奧斯的射門被門將擋出，根夏上前補中，巴西取得領先。36分鐘，根夏再接應雲尼斯奧斯的傳送，對着龍門勁射近柱，為巴西拉開比數。交出助攻的雲尼斯奧斯，在上半場的補時，為巴西射成3:0。

拉芬夏上半場傷出

下半場巴西隊放慢比賽的節奏，雖然後備上陣的恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）有一次將球放入網，但同樣被判越位，而艾達臣荷西（Ederson Silva）亦有一次中楣，巴西始終未能增添比數，最終巴西以上半場的比數，3:0擊敗海地。分組賽巴西1勝1和與摩洛哥同分，巴西以得失球佔優，而巴西最後一輪會對蘇格蘭，海地就會對摩洛哥。另外在上半場末段，巴西的拉芬夏受傷被換出，目前未知狀況。

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