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體育
出版：2026-Jun-20 13:15
更新：2026-Jun-20 13:15

世界盃｜土耳其圍攻半場不敵巴拉圭出局　阿米朗成首個因掩嘴被逐球員

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土耳其不敵巴拉圭後兩戰全敗，提早出局。(路透社)

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闊別世界盃24年的土耳其面臨出局。在D組的第2輪分組賽，土耳其在半場打多個之下，圍攻巴拉圭仍未取得入球，以0:1不敵對手，在分組兩戰全敗肯定出局。

2002年取得過世界盃季軍之後，土耳其之後5屆賽事都在外圍賽出局。闊別決賽周24年之後，土耳其首戰強攻下不敵澳洲，今仗面對首輪大敗的巴拉圭，本來是希望可以挽回劣勢。

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開波僅65秒定勝負

然而開賽只是65秒，巴拉圭的馬迪亞斯格拉薩（Matias Galarza）在禁區頂施冷箭，皮球在龍門前彈地，貼柱入網，為巴拉圭迅速取得領先。上場被澳洲以反擊擊倒，土耳其今場其實也是佔盡優勢，然而外圍賽18場僅失10球的巴拉圭，早早領先就擅用自己的防守優勢。直到上半場補時，巴拉圭的米基爾阿米朗（Miguel Almiron）在與對手一次爭執期間，用手遮掩着嘴，根據國際足協（FIFA）在今屆推出的新規定，阿米朗被直接紅牌驅逐，這亦是首位因掩嘴被逐的球員。

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下半場呈土耳其的圍攻局面，土耳其全場的控球超過6成半，並有31次起腳攻門，但是都未能射破巴拉圭門將奧蘭度基爾（Orlando Gill）的十指關，在最後的一擊，查漢奴古（Hakan Calhanoglu）禁區外射斜之後，土耳其最終輸0:1。在分組賽2戰全敗之下，縱然土耳其下場有機會擊敗美國全取3分，不過因為對賽成績不及對手，肯定未能取得分組前3名的出線可能，提早確定出局。

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