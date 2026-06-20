世界盃｜土耳其圍攻半場不敵巴拉圭出局　阿米朗成首個因掩嘴被逐球員

闊別世界盃24年的土耳其面臨出局。在D組的第2輪分組賽，土耳其在半場打多個之下，圍攻巴拉圭仍未取得入球，以0:1不敵對手，在分組兩戰全敗肯定出局。

2002年取得過世界盃季軍之後，土耳其之後5屆賽事都在外圍賽出局。闊別決賽周24年之後，土耳其首戰強攻下不敵澳洲，今仗面對首輪大敗的巴拉圭，本來是希望可以挽回劣勢。