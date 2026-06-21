在佛得角居住的中國溫洲商人林杰，早前以「非洲佛得角🇨🇻阿杰」身份到訪佛得角門將禾仙夏（Vozinha）的家，經他協助辦理手續，禾仙夏母親Ana才得以如願申請美國簽證，到邁亞密入場支持兒子鬥烏拉圭一戰。

佛得角周一早上對烏拉圭

Ana接受中國環球電視網訪問時，用中文說︰「謝謝中國球迷，我希望中國能夠繼續支持佛得角，因為中國是個非常好的國家，也是我們的朋友。」年過六旬的Ana回憶兒子赤腳在街場踢波的日子︰「他從小就喜歡當門將，若被射入會非常生氣，哭著回家。」佛得角將在6月22日早上6時對烏拉圭，她將首次現場見證禾仙夏踢世界盃。