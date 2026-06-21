在佛得角居住的中國溫洲商人林杰，早前以「非洲佛得角🇨🇻阿杰」身份到訪佛得角門將禾仙夏（Vozinha）的家，經他協助辦理手續，禾仙夏母親Ana才得以如願申請美國簽證，到邁亞密入場支持兒子鬥烏拉圭一戰。
佛得角周一早上對烏拉圭
Ana接受中國環球電視網訪問時，用中文說︰「謝謝中國球迷，我希望中國能夠繼續支持佛得角，因為中國是個非常好的國家，也是我們的朋友。」年過六旬的Ana回憶兒子赤腳在街場踢波的日子︰「他從小就喜歡當門將，若被射入會非常生氣，哭著回家。」佛得角將在6月22日早上6時對烏拉圭，她將首次現場見證禾仙夏踢世界盃。
佛得角足總承擔部份費用
在佛得角經商23年的林杰因贊助足球隊，與禾仙夏相識多年，禾仙夏的表妹更在他的服裝店工作。44歲的林杰在佛得角賽和西班牙後探訪禾仙夏一家，得知其母赴美國簽證有困難後與議員一同出力，「就想盡力幫她圓夢」，加上佛得角足總承擔部份費用，令Ana可以順利到美國入場觀看世界盃。對烏拉圭一役，林杰會與禾仙夏表妹等人一同欣賞直播，更會在社交平台開直播拍攝家人們的反應。
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林杰在當地從事服裝、建築材料、華人醫院及地產多年，指佛得角足球文化盛行，很多足球隊的管理層都是「用愛發電」，教練、主席都沒有正式收入，純粹是因為熱愛足球而繼續。因此他贊助過不少足球隊，當中佛得角門將禾仙夏就曾效力過被他贊助的球隊，因此相識。
禾仙夏IG Followers超越紐亞
禾仙夏的人氣由踢世界盃前約4.5萬急升，截至6月21日早上，IG Followers已達1483萬，超越德國門神紐亞（1478萬）。