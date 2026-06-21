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體育
出版：2026-Jun-21 16:22
更新：2026-Jun-21 16:22

世界盃｜巴西足協主席涉挪用公帑請情婦到美國　再與妻子一同出席開幕禮

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世界盃｜巴西足協主席涉挪用公款請情婦到美國　再與妻子一同出席開幕禮

世界盃｜巴西足協主席涉挪用公款請情婦到美國　再與妻子一同出席開幕禮

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巴西足協（CBF）主席Samir Xaud傳出桃色醜聞，他被指涉嫌挪用巴西足協資金，安排情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約度假，隨後又若無其事地飛往墨西哥與妻子一同參加世界盃開幕禮，消息曝光引發關注。

被譏為「時間管理大師」

根據巴西媒體報道，這名現年42歲足協主席疑似使用協會資金，安排任職健身教練的情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約，並入住曼哈頓君悅酒店（Hyatt Regency Grand Central）長達8日，住宿費用約1.15萬美元。

根據爆料的照片顯示，Samir Xaud與Camila於6月3日雙雙現身紐約知名餐廳「Harry Cipriani」，浪漫共進晚餐，隨後兩人共同搭乘一輛由巴西足協出資租用的汽車離去。

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巴西足協（CBF）主席Samir Xaud傳出桃色醜聞，他被指涉嫌挪用巴西足協資金，安排情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約度假 巴西足協（CBF）主席Samir Xaud傳出桃色醜聞，他被指涉嫌挪用巴西足協資金，安排情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約度假 巴西足協（CBF）主席Samir Xaud與妻子Natalia Lopes 巴西足協（CBF）主席Samir Xaud與國際足協會長恩芬天奴、卡卡、朗拿度、李華度、卡富等一同欣賞巴西對海地的世界盃（AP） 巴西足協（CBF）主席Samir Xaud捲入桃色醜聞及挪用足協資金爭議（路透）

報道指出，Samir Xaud在紐約安頓好Camila後，他於6月8日獨自飛回巴西，高調出席巴西女足對美國隊的比賽，之後他又立刻飛往墨西哥城，與結婚超過20年、育有3名子女的妻子Natalia Lopes攜手出席2026世界盃的開幕儀式。

去年曾涉另一情婦挪用公帑

事實上，Samir Xaud昔日風流事件不斷，2025年12月，他曾涉嫌用足協公款，購買阿聯航空商務艙機票，將巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos送往卡塔爾觀看洲際盃。當時Tamares入住多哈麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton Doha）4晚，高達近3400美元住宿費全由巴西足協埋單。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係 巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos，盛傳與巴西足協主席Samir Xaud有關係
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