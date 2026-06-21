世界盃｜巴西足協主席涉挪用公帑請情婦到美國　再與妻子一同出席開幕禮

巴西足協（CBF）主席Samir Xaud傳出桃色醜聞，他被指涉嫌挪用巴西足協資金，安排情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約度假，隨後又若無其事地飛往墨西哥與妻子一同參加世界盃開幕禮，消息曝光引發關注。
被譏為「時間管理大師」
根據巴西媒體報道，這名現年42歲足協主席疑似使用協會資金，安排任職健身教練的情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約，並入住曼哈頓君悅酒店（Hyatt Regency Grand Central）長達8日，住宿費用約1.15萬美元。
根據爆料的照片顯示，Samir Xaud與Camila於6月3日雙雙現身紐約知名餐廳「Harry Cipriani」，浪漫共進晚餐，隨後兩人共同搭乘一輛由巴西足協出資租用的汽車離去。
報道指出，Samir Xaud在紐約安頓好Camila後，他於6月8日獨自飛回巴西，高調出席巴西女足對美國隊的比賽，之後他又立刻飛往墨西哥城，與結婚超過20年、育有3名子女的妻子Natalia Lopes攜手出席2026世界盃的開幕儀式。
去年曾涉另一情婦挪用公帑
事實上，Samir Xaud昔日風流事件不斷，2025年12月，他曾涉嫌用足協公款，購買阿聯航空商務艙機票，將巴西知名模特兒兼網紅Tamares Fernandes Barcellos送往卡塔爾觀看洲際盃。當時Tamares入住多哈麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton Doha）4晚，高達近3400美元住宿費全由巴西足協埋單。
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