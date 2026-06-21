世界盃｜巴西足協主席涉挪用公帑請情婦到美國　再與妻子一同出席開幕禮

世界盃｜巴西足協主席涉挪用公款請情婦到美國 再與妻子一同出席開幕禮

巴西足協（CBF）主席Samir Xaud傳出桃色醜聞，他被指涉嫌挪用巴西足協資金，安排情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約度假，隨後又若無其事地飛往墨西哥與妻子一同參加世界盃開幕禮，消息曝光引發關注。

被譏為「時間管理大師」

根據巴西媒體報道，這名現年42歲足協主席疑似使用協會資金，安排任職健身教練的情婦Camila Cristina Andrade飛往美國紐約，並入住曼哈頓君悅酒店（Hyatt Regency Grand Central）長達8日，住宿費用約1.15萬美元。

根據爆料的照片顯示，Samir Xaud與Camila於6月3日雙雙現身紐約知名餐廳「Harry Cipriani」，浪漫共進晚餐，隨後兩人共同搭乘一輛由巴西足協出資租用的汽車離去。