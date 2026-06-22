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體育
出版：2026-Jun-22 02:01
更新：2026-Jun-22 02:01

世界盃｜ 耶馬爾復任正選即入球　西班牙四球大破沙特

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世界盃｜ 耶馬爾復任正選　西班牙大破沙特（路透社）

世界盃｜ 耶馬爾復任正選　西班牙大破沙特（路透社）

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世盃 H 組可謂出線形勢最撲朔迷離的一組，四隊首場都錄得和局，其中包括傳統強隊西班牙爆冷被佛得角守和 0:0。今仗「狂牛軍團」面對沙地阿拉伯，除了要打響今屆世盃頭炮，還要為出線而戰。

西班牙全場主導局面，攻勢更見凌厲，最終以一面倒之勢 4:0 大勝沙特阿拉伯，成功取得今屆首場勝仗。

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攻勢狂風掃落葉　西班牙半場入三球

西班牙銳意狂攻，今場有主力耶馬爾（Lamine Yamal）復任正選，僅 11 分鐘便見奇效，接應奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）左路傳中，於遠柱近門撞入。這名年僅 18 歲的巴塞隆拿翼鋒取得其世盃首個入球，帶領「狂牛軍團」早早領先 1:0。

早早入球的西班牙完全沒有留力，繼續狂攻，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於 21 分鐘在一次角球混戰中，乘沙地後衛未能成功解圍，從後偷球並射破沙地大門。此子在兩分鐘後再入一球，丹尼奧莫（Dani Olmo）於禁區內傳予奧耶沙巴爾門前撞入。「狂牛軍團」攻勢水銀瀉地，視沙地防守如無物。

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上半場沙地攻勢近乎零，最終西班牙以 3:0 壓倒性的比數完結上半場。

上場表現蹩腳的前鋒奧耶沙巴爾，今場早早梅開二度，一吐烏氣。（路透社）

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狂牛半場「收夠籌」換出耶馬爾　沙特再失「烏龍球」

西班牙於下半場保留實力，半場休息後便換出入球功臣耶馬爾及奧耶沙巴爾，但仍然不減攻力。換邊後僅僅三分鐘，左閘古古列拿（Marc Cucurella）接應角球射門，雖被沙特門將艾奧華斯（Mohammed Al Owais）撲出，但皮球卻撲向中堅艾譚巴迪（Hassan Al-Tambakti）反彈入網，西班牙憑著這個「烏龍球」領先至 4:0。

隨後西班牙明顯「收疆」，臨完場前費倫托利斯（Ferran Torres）慘食「詐糊」，最終「狂牛軍團」以 4:0 比數大勝沙特阿拉伯，全取三分。

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狂牛半場「收夠籌」換出耶馬爾　沙特無運再失「烏龍球」（路透社）

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今場大破沙地，除了讓西班牙一吐烏氣之外，還令出線形勢更樂觀。手持 4 分及絕佳得失球，出線淘汰賽可謂勢在必行。沙地下場需要對陣非洲奇兵佛得角，倘若能夠全取三分，出線仍未絕望。

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