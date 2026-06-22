世界盃｜ 耶馬爾復任正選即入球　西班牙四球大破沙特

世盃 H 組可謂出線形勢最撲朔迷離的一組，四隊首場都錄得和局，其中包括傳統強隊西班牙爆冷被佛得角守和 0:0。今仗「狂牛軍團」面對沙地阿拉伯，除了要打響今屆世盃頭炮，還要為出線而戰。

西班牙全場主導局面，攻勢更見凌厲，最終以一面倒之勢 4:0 大勝沙特阿拉伯，成功取得今屆首場勝仗。